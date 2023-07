Holivudas leģendas Roberta De Niro mazdēla nāvē krimināls pavērsiens

20 gadus vecā sieviete pašlaik tiek pratināta, taču nav zināms, kādas apsūdzības viņai izvirzīs, vēsta izdevums TMZ.

Leandro de Niro Rodrigess nomira 2. jūlijā 19 gadu vecumā. Jaunieša mirstīgās atliekas tika atrastas viņa mājās Ņujorkā, turpat atrastas arī narkotikas un to lietošanas piederumi, vēsta TMZ. Oficiāli par nāves cēloni netiek ziņots, taču viņa māte Drena apgalvo, ka dēlam tīšām bija pārdoti preparāti ar fentanilu. Arī policija sliecas uzskatīt, ka nāves cēlonis bija narkotiku pārdozēšana.

Šo ārkārtīgi spēcīgu atkarību izraisošo narkotiku, kas ir 50 reizes spēcīgāka nekā heroīns, ASV Narkotiku apkarošanas administrācija DEA uzskata par vislielākajiem draudiem ASV iedzīvotājiem. Nāvējoša deva ir nieka divi miligrami.

Lielākā daļa fentanila tiek ievesta no Meksikas, kur to ražo Sinaloa un Halisko narkokarteļu slepenās ražotnēs, kuras nepieciešamās izejvielas saņem no Ķīnas. 2022. gadā konfiscētie 379 miljoni fentanila devu ir pietiekams daudzums ikviena amerikāņa nogalināšanai, pērnā gada decembrī paziņoja DEA. Konfiscēts vairāk nekā 4500 kg fentanila, kā arī 50,6 miljoni tā tablešu, kuras izgatavotas, lai atgādinātu dažādus pretsāpju līdzekļus. Konfiscētais apjoms ir divreiz lielāks, salīdzinot ar 2021. gadu. Pērn no narkotiku pārdozēšanas ASV miruši vairāk nekā 100 000 cilvēku, turklāt divās trešdaļās nāves gadījumu vainojams tieši fentanils.

3. jūlijā Drena De Niro publicēja emocionālu atvadu vēstījumu. “Nezinu, kā dzīvot bez tevis, taču centīšos turpināt un izplatīt mīlestību un gaismu,” raksta bēdu satriektā Leandro mamma, nenorādot sava dēla nāves cēloni. “Kaut mīlestība būtu spējusi tevi izglābt.”

Komentējot sava mazdēla nāvi, Roberts De Niro lūdza netraucēt viņa ģimeni, lai varētu apraudāt milzīgo zaudējumu.

Leandro gāja mammas un slavenā vectēva pēdās, kļūstot par aktieri, tostarp kopā ar mammu piedaloties 2018. gada filmā “A Star Is Born”.

Aktrise un producente Drena de Niro ir Roberta de Niro audžumeita, viņam adoptējot savas pirmās sievas, aktrisies Daiannes Ebotas meitu no iepriekšējās laulības. Pēc Drenas viņš kļuva par tēvu vēl sešiem bērniem, jaunākā meitiņa nāca pasaulē šā gada aprīlī.

Leandro bija Drenas vienīgais bērns un viens no četriem Roberta mazbērniem.