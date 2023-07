Urugvajā "Google" tiek vainota neparastā noziegumā, atspoguļojot katastrofālo stāvokli milzīgā Dienvidamerikas daļā

“Google” plāno izmantot milzīgu ūdens daudzumu savu serveru dzesēšanai un iegādājies 29 hektāru zemes gabalu Kanelones departamentā valsts dienvidos, lai būvētu datu apstrādes centru, kura serveru dzesēšanai ūdens tiks ņemts no publiskās dzeramā ūdens apgādes sistēmas, tādējādi vēl vairāk saasinot ūdens krīzi valstī.

“Google” serveru dzesēšanai katru dienu jāizmanto 7,6 miljoni litru ūdens, kas atbilst 55 tūkstošu urugvajiešu dienas patēriņa normai, kā liecina Vides ministrijas dati. Pagaidām datu apstrādes centra projekts ir saskaņošanas stadijā, bet pats uzņēmums solījis koriģēt skaitļus, ņemot vērā klimatisko katastrofu valstī.

"Google" paziņoja, ka šis centrs apkalpotu lietotājus visā pasaulē, apstradājot, piemēram, "YouTube", "Gmail" un "Google Search" servisu pieprasījumus. "Urugvajas datu centra projekts joprojām ir izpētes fāzē un "Google" tehniskā komanda aktīvi darbojas ar valsts un vietējā līmeņa varas iestādēm. Mēs paredzam, ka sākotnējie skaitļi (piemēram, prognozētais ūdens patēriņš) tiks koriģēti. Uzņēmumā "Google" ilgtspēja ir visa mūsu veikuma pamatā, un mūsu datu centru izstrāde un pārvaldība nav izņēmums."

Kritiski niecīga nokrišņu līmeņa, nenormāli augstas temperatūras, upju izžūšanas un galvenās ūdenskrātuves — Paso Severino dambja rezervuāra — izzušanas dēļ Montevideo ir pasludināts ārkārtas stāvoklis, bet sakarā ar to, ka ūdeni nākas ņemt no Laplatas upes grīvas, kur saldūdens sajaucas ar jūras ūdeni, Urugvajas valdība divkārt palielinājusi nātrija hlorīda pieļaujamo koncentrāciju ūdensvada ūdenī. Grūtniecēm un cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām ieteikts to nedzert, bet vecākiem ieteikts zīdaiņu piena pagatavošanā izmantot pudelēs pildīto ūdeni, kā arī bērnu pārtikā nepievienot sāli.

Iesāļais ūdensvada ūdens izraisīja plašus protestus valstī, kura lepojas ar Dienvidamerikā vislielāko IKP uz vienu iedzīvotāju un bija pirmā valsts pasaulē, kur piekļuve dzeramajam ūdenim tika pasludināta par konstitucionālām tiesībām.

Valsts prezidents Luiss Lakalje Po atcēla nodokļus pudelēs pildītajam ūdenim un paziņoja par divu litru ūdens ikdienas izsniegšanu 21 tūkstotim nabadzīgo vai cietušo ģimeņu. Viņš solīja 30 dienu laikā uzbūvēt jaunu rezervuāru.

Tomēr sabiedrības sašutums saglabājas. “Krāna ūdens burtiski nav dzerams, bet apmēram 500 000 cilvēku nevar atļauties pudelēs pildīta ūdens iegādi,” paziņoja arodbiedrību atbalstītās Ūdens un dzīvības aizsardzības komisijas pārstāve Karmena Sosa, norādot, ka 80% ūdens saņem rūpniecības uzņēmumi. Komisijas lozungs “Tas nav sausums, tā ir laupīšana” plaši izplatījies daudzos Urugvajas galvaspilsētas Montevideo rajonos.

Jāpiebilst, ka pēdējā laikā ar katastrofālu sausumu saskaras ne tikai Urugvajā, bet arī plašos Dienvidamerikas centrālajos un dienvidu rajonos.

Ilgstošais sausums skāris ne tikai Latīņameriku, bet arī vairākas Āfrikas valstis. Kopš 2023. gada sākuma no spēcīgās svelmes cietuši gandrīz 60 miljoni kontinenta iedzīvotāju, kuriem trūkst pārtikas un ūdens, taču sliktākais vēl tikai gaidāms, jo Pasaules veselības organizācija (PVO) prognozē vēl ekstremālākus laikapstākļus tuvāko mēnešu laikā.