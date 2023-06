Uzvedoties dīvaini, suns palīdz atklāt saimnieces dzīvībai bīstamu slimību

50 gadus vecā Notingemas iedzīvotāja Triša Elisone mierīgi skatījās televizoru, kad viņas sunīte Luna pēkšņi uzlēca uz dīvāna un sāka apošņāt saimnieces labo krūti, to bakstīt ar purnu, bet pēc tam apgūlās blakus. Saimniece bija pārsteigta, jo šāda uzvedība nebija Lunai raksturīga. Divus gadus vecā Luna — kollija un kurta jauktenis — nemēdza šādi mīļoties.

Pavisam drīz viņa sajuta sāpes krūtīs. “Apmēram pēc pusstundas es sapratu, ka sāpes nepāriet, aizgāju uz guļamistabu, lai apskatītu. Es aptaustīju krūti un man asinis atplūda no sejas: tur kaut kas bija nelāgi,” viņa sacīja.

Ārsti viņai konstatēja krūts vēzi — par laimi, agrīnā stadijā. Elisone jau pārcietusi divas operācijas, un ārsti spriež, vai būs nepieciešama ķīmijterapija. Paciente jūtas labi un priecājas, ka ļaunā kaite atklāta savlaikus. “Esmu ļoti pateicīga Lunai. Ja nebūtu viņas, viss būtu izvērsies citādi,” sacīja saimniece, atzīstot, ka pati nebūtu tam pievērsusi uzmanību. “Es jebkurā gadījumā pārbaudījos, taču ne katru nedēļu un ne katru mēnesi, drīzāk reizi dažos mēnešos.”

Acīmredzot, dzīvniekiem ir spēja sajust savu saimnieku veselības problēmas, un viņi ar neparastu uzvedību pievērš tām cilvēku uzmanību. Jauns.lv jau vēstīja, kā buldoga kucēns atklāja kāju artēriju nosprostošanos savam saimniekam-diabētiķim ... sākot grauzt viņa nejūtīgo kājas pirkstu. Ar diabētu sirgstošais 64 gadus vecais Kembridžas iedzīvotājs Deivids Lindsijs gulēja aizmidzis uz dīvāna, kad septiņus mēnešus vecais Hārlijs sāka grauzt viņa īkšķi. Taču saimnieks pamodās nevis no sāpēm, bet no sievas kliedziena, kura ieraudzīja asiņaino pirkstu.

“Mans kucēns gandrīz nograuza visu īkšķi! Viņš to sagrauza līdz pat kaulam un to salauza,” toreiz sacīja Lindsijs. Viņš nebija jutis sāpes, jo kāja bija kļuvusi nejūtīga. Sieva viņu steigšus nogādāja slimnīcā, kur ārsti apstrādāja brūci, kā arī konstatēja, ka vīrieša kājā bija nosprostotas divas artērijas, izraisot nejūtīgumu. Ja asinsrite savlaikus netiktu atjaunota, viņam nāktos šķirties no kājas.

Savukārt kāda kaķene ar lēkāšanu pa iesnaudušos saimnieku brīdināja viņu par citā istabā esošās saimnieces bīstamo cukura saturu asinis, kas varēja pāriet diabētiskā komā.

51 gadu vecā Liverpūles iedzīvotāja Amanda Džeimsone naktī bija zaudējusi samaņu pēc tam, devās pie miera ar ļoti zemu cukura saturu asinīs. Jūtot ko nelabu, kaķene Vilova sākusi kost kājās un lēkāt pa Amandas dzīvesbiedru Reju Šervudu, kurš bija iesnaudies pie televizora. Kaķene viņu pamodināja un rādīja ceļu uz guļamistabu, kur viņš konstatēja, ka Amanda nereaģē uz skaņām un pieskārieniem, un nekavējoties izsauca ātro palīdzību.