Stukāns: Ir jāizveido iespējas sievieti pasargāt jau pirms notiek noziegums

"Tad, kad pirmo reizi parādās draudi vai pirmo reizi sieviete vēršas kādā valsts institūcijā. Par to tiek runāts, bet konkrēti risinājumi nav noformulēti," runājot par to, kad jau iestādēm būtu nepieciešams reaģēt, pauda Stukāns.

Tāpat viņš teica, ka ir jānodrošina palīdzība gan vienai, gan otrai pusei.

"Būtu labi arī ar to, kurš visu laiku draud, kādam speciālistam izrunāties, lai pateiktu, ko no viņa var gaidīt, un sniegt ieteikumus, ko darīt, lai viņš to pārtrauktu," viņš piebilda.

Viņš skaidroja, ka pašlaik likumā rakstīts, ka gada laikā varmāka pats var aiziet uz kursiem vardarbības mazināšanai, bet viņš to arī var nedarīt. Te būtu nepieciešams veikt izmaiņas, viņš paskaidroja.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka visām valsts institūcijām, kuru darbības vai bezdarbības rezultātā tika pieļauta draudus saņēmušās un policijai par to ziņojušās sievietes slepkavība Jēkabpils novadā, pirmkārt, būtu jāatvainojas konkrētajai ģimenei, intervijā laikrakstam "Diena" paudis jaunievēlētais Valsts prezidents, no amata aizejošais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Viņaprāt, tiesu varai ir jāsaprot, ka šis ir vairāk nekā tikai konkrēts gadījums. "Šāda veida situācijas grauj uzticību tiesu varai, un tad jau nav ko brīnīties par situācijām, kur cilvēki nerakstīs iesniegumus un neko no tieslietu sistēmas negaidīs. Manuprāt, pirmais solis, ar ko bija jāsāk - visu valsts institūciju atvainošanās konkrētai ģimenei par notikušo traģēdiju," teicis Rinkēvičs.

Kā ziņots, Tieslietu padome 16.jūnijā izskatīs Latvijas Zvērinātu advokātu padome (LZAP) lūgumu veikt pārbaudi par Stukāna izteiktajiem pārmetumiem Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes juristei.

Jau ziņots, ka Stukāns intervijā žurnālam "Ieva" bija norādījis, ka Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes advokāte neesot gana aktīvi meklējusi sievietes aizsardzības iespējas.

Reaģējot uz šiem izteikumiem, Latvijas Zvērinātu advokātu padome nolēmusi vērsties Tieslietu padomē un aicināt veikt pārbaudi par ģenerālprokurora izteiktajiem pārmetumiem Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes juristei. Izejot visas likumā noteiktās procedūras, teorētiski šāda sākta pārbaude var noslēgties ar ģenerālprokurora atlaišanu.

16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Konkrētajā situācijā personai bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai "pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli". Pārbaudi veic arī prokuratūra.

Rusiņu pēc slepkavības policijai nav līdz šim izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.