Komentējot kadrus ar satriekto Rietumu militāro tehniku, Arestovičs norādīja, ka tehnikas zaudējumi arī ir sagaidāms šādu militāro manevru rezultāts. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

“Ir kļūdas, bet klājas labāk, nekā cerēju,” Arestovičs komentē pretuzbrukumu un bažas par foto ar degošo Rietumu tehniku

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Ukrainas pretuzbrukums nu ir izziņots kā sācies arī no Valsts prezidenta Volodimira Zelenska puses. Taču sabiedrībā ir novērojams satraukums, jo jau pirmajās dienās publiski ir parādījušies kadri ar degošu Rietumu bruņutehniku, ko papildina visai skopa oficiālā informācija no frontes. To visu savā labā sparīgi tikmēr izmanto Krievijas propagandisti.