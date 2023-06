Inženieris: Kahovkas HES varēja uzspridzināt tikai no iekšpuses

Ņemot vērā, kā šī HES ir projektēta, nav nekāda pamata runām, ka tā kaut kā varēja sabrukt pati, intervijā izdevumam "Teksti" sacīja Kaļiņins.

Viņš uzsvēra, ka "Ukrhidroprojekt" ir ukraiņu iestāde, kas specializējusies enerģētikas objektu projektēšanā vēl kopš 20.gadsimta pirmās puses.

Uz jautājumu, kā spēkstaciju varēja sagraut, viņš atbildēja: "Vajadzēja būt vairākiem sprādzieniem, kas tika veikti vienlaicīgi."

"Visticamāk, bija mīnēts pats aizsprosts tieši tajos laidumos, kas bija atklāti, un, iespējams, nedaudz tālāk. Plus bija mīnēta pati HES ēka, kur atrodas elektrības ģenerēšanas hidroagregāti," sacīja Kaļiņins. "Pievērsīsim uzmanību - mīnēta no iekšpuses. Jo aizsprosts bija projektēts tā, lai izturētu superjaudīgu triecienu no ārpuses. Bet nevis spridzināšanu no iekšpuses."

Jaudīgais sprādziens, pēc visa spriežot, nebija dzirdams tāpēc, ka tas notika dziļi HES ēkas iekšpusē - iekštelpās zem ūdens līmeņa, sacīja inženieris.

Viņš pieļāva, ka spēkstaciju atjaunot ir reāli.

"Mēs gatavojamies, ka pēc deokupācijas šo jautājumu risinās ātri. Tā, lai jaunā HES būtu jaudīgāka un labāka," sacīja Kaļiņins.