Novakahovkas iedzīvotāji apstiprina, ka krievi pirms Kahovkas HES aizsprosta uzspridzināšanas novietojuši spridzekļus

"Okupētās Novakahovkas iedzīvotāji apstiprina informāciju par to, ka krievi pirms dambja uzspridzināšanas novietoja spridzekļus. Neviens no vietējiem nav dzirdējis [raķetes, drona vai artilērijas šāviņa] atlidošanu. Dobja skaņa nāca no pazemes. Lielā spridzekļu daudzuma dēļ radās vilnis, kas uztriecās elektrostacijai, un tieši tas izraisīja vislielākos postījumus," teikts administrācijas paziņojumā.

Kā ticis ziņots, ap plkst.3 naktī krievi sapratuši, ko ir sastrādājuši, un sākuši evakuēt savējos, bet mierīgos iedzīvotājus nav brīdinājuši.

Atbilstoši neapstiprinātai informācijai sprādzienā HES dzīvību zaudējuši 20-30 šīs pavēles izpildītāji. Informācija tiek precizēta, pavēstīja administrācija.

"Krievi saprot un zina, kas patiesībā ir vainīgs HES iznīcināšanā. Viņiem nav žēl mierīgo iedzīvotāju. Gaidām satelītattēlus, kas spēs pierādīt vainu par tīšu HES iznīcināšanu," norādīja Kahovkas administrācija.