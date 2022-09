Krievu propagandisti neredz jēgu pasaulei bez Krievijas

Savus zaudējumus pat nepiemin

Par ukraiņu sākto pretuzbrukumu valsts dienvidos Kremļa propagandisti apgalvo, ka tas ir neveiksmīgs un pašnāvniecisks, bet Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis savus karavīrus izmantojot kā lielgabalu gaļu, sūtot tos tīšā nāvē. Gan raidījumos "60 minūtes", gan "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" propagandisti, kas uzdodas par Krievijas kara korespondentiem Ukrainā, klāstīja par iznīcinātām "neonacistu" vienībām un bruņutehniku. Tajā pašā laikā neizskan neviens vārds par Krievijas armijas milzīgajiem zaudējumiem, protams, netiek minēts arī pierādītais fakts, ka krievi izlietojuši vairākas miljonu vērtas raķetes, lai notriektu HIMARS koka mulāžas. Tāpat krievi apgalvo, ka Ukrainas armijai nav izdevies atkarot nevienu nozīmīgu apdzīvotu vietu, kas neatbilst patiesībai.

Kā ziņo ASV domnīca "Kara pētījumu institūts" (ISW), ir gūti neatkarīgi pierādījumi, ka Ukrainas bruņotie spēki ir atbrīvojuši gan lielu apdzīvotu vietu Doneckas apgabalā, gan Hersonā. Tāpat ISW raksta, ka Doneckas Tautas Republikas 1. armijas korpusa personālsastāva 127. pulka personāls ir atteicies no kaujām apgādes trūkuma dēļ, jo frontes pirmajās līnijās trūkstot pat ūdens. ISW 4.septembra apskatā teikts, ka Ukrainas pretuzbrukums guvis pierādītu progresu dienvidos un austrumos. Ukrainas spēki virzās pa vairākām asīm Hersonas apgabala rietumos un ir nodrošinājuši teritoriju pāri Siverskas Donecas upei Doneckas apgabalā. Pretuzbrukuma temps, pēc ISW analītiķu domām, visticamāk, krasi mainīsies katru dienu, jo Ukrainas spēki strādā, lai izjauktu krieviem nepieciešamās loģistikas piegādes, sadrumstalotu viņu pavēlniecību un vājinātu morāli, turpinoties pretuzbrukumiem uz zemes. Ukrainas spēki ir panākuši tik ievērojamu progresu, ka izsaukuši daudz reālistiskākus komentārus pat no tiem mikroblogeriem, kas līdz šim atbalstīja Kremļa optimistisko retoriku, norāda ISW analītiķi.

Par zināmu paniku Krievijas armijas rindās liecina arī pētnieciskās žurnālistikas grupas "Bellingcat" eksperta Hristo Grozeva publicētais fragments no pārtvertajiem Krievijas militārajiem kanāliem, kurā atzīts, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir nenoliedzamas priekšrocības moderno ieroču ziņā. Savukārt Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņojis, ka Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 5.septembra rītam sasnieguši 49 800 karavīru, tiesa, šim skaitlim nav gūts neatkarīgs apstiprinājums.

Krievijas propagandisti, ziņojot par Ukrainas bruņoto spēku neveiksmēm, kurām vairumā gadījumu nav gūti neatkarīgi apstiprinājumi, vispār nepiemin savas valsts zaudējumus. Nevienā no raidījumiem netika apspriests, piemēram, tas, ka Ukrainas armija trijās dienās - no 31. augusta līdz 2. septembrim - ar diviem kaujas droniem "Bayraktar" iznīcinājusi Krievijas armijas kara tehniku 26,5 miljonu dolāru vērtībā. Tā vietā dažādi Krievijas militārie eksperti turpina slavēt savas valsts ieroču tehnisko pārākumu, neraugoties uz to, ka laikraksts "New York Times" vēsta, ka rietumu analītiķi ir ārkārtīgi pārsteigti par to, ka Krievija plaši izreklamētajam augstas precizitātes bruņojumam izmanto 2000. gadu sākumā ražotas detaļas, kas padara šos ieročus daudz neprecīzākus. Tāpat Krievijas propagandas mediji neziņo par to, ka Ukrainas armija iznīcinājusi vienu no lielākajām krievu munīcijas noliktavām okupētajā Melitopolē, kā arī nemin, ka saskaņā ar ISW novērtējumu Krievijas okupanti kopš marta beigām Ukrainā zaudējuši kontroli pār teritoriju, kas ir salīdzināma ar Dāniju.

NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts 5.septembra rītā paziņoja: "Ukrainas pretuzbrukums pakāpeniski sāk dot pirmos augļus. Stratēģija bez lieliem uzbrukumiem, taupot cilvēku dzīvības, vienlaicīgi uzturot "spiedienu" visā dienvidu virzienā un plosot piegādes ķēdes, ir sākusi degradēt Krievijas spēku spējas pretoties."

Apvaino ukraiņus kodolterorismā

Starptautiskajai misijai ierodoties Zaporižjas AES, pieauga arī Krievijas propagandistu nokaitētā retorika par ukraiņu "neonacistu" kodolterorismu. Krievi klāstīja, ka ukraiņu diversantu grupas misijas ierašanās dienā, 1.septembrī, ir centušās pārņemt savā kontrolē AES un to apšaudījušas, tādējādi izprovocējot kodoldraudu rašanos. Pateicoties Krievijas armijas pūlēm, diversantu grupas esot neitralizētas un kaujinieki saņemt gūstā. Lieki teikt, ka Ukrainas puse šādus Krievijas apgalvojumus noliedz un dēvē par melīgiem izdomājumiem. Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks intervijā pazīstamajai Krievijas opozicionārei, žurnālistei Jūlijai Latiņinai atzina, ka krievi neapdomīgi nopludinājuši video, kurā redzams, kā 1.septembrī to helikopteri apšaudīja Enerhodaru, kas ir pilsēta blakus Zaporižjas AES. Lai šo rīcību attaisnotu, esot izdomāta pasaciņa par ukraiņu diversantu grupām, kas bija jāiznīcina. Tikmēr Grozevs, kurš publicē tikai pārbaudītu informāciju, 3.septembrī ietvītoja: "Mūsu draugi no @the_ins_ru ieguvuši video par acīmredzamu MLRS apšaudi (pagājušajā naktī) Zaporižjas AES tuvumā. Iepriekšēja ģeogrāfiskā atrašanās vieta saskaņā ar @CITeam_en liecina, ka apšaudes izcelsme ir no Krievijas kontrolētās teritorijas blakus spēkstacijai."

Kas attiecas par pašu starptautisko misiju, vairāki Krievijas opozicionāri, piemēram, Andrejs Piontkovskis un Marks Feigins, jau ir pauduši, ka netic objektīvai izmeklēšanai, jo visās starptautiskās organizācijās ir pārāk liela Krievijas ietekme. Savukārt Latiņina pirms divām dienām tvītoja: "IAEA vadītājam Grossi vajadzēja aicināt demilitarizēt Zaporižjas AES un pateikt, no kurienes tā tiek apšaudīta. Tā vietā viņš neteica neko. Skumji un pamācoši. Putins ir atradis vājo posmu: starptautiski noderīgus idiotus." Te vietā gan piebilst, ka par misijas ziņojuma objektivitāti šaubas izteica arī Krievijas propagandisti, jo tās sastāvā ir tādu tai nedraudzīgu valstu kā Lietuvas un Polijas pārstāvji. Acīmredzami notika Krievijas sabiedrības preventīva sagatavošana tam, ka ziņojumā varētu būt arī kādas okupantiem neglaimojošas atziņas.

Gorbačovs esot nodevējs

Tūdaļ pēc Gorbačova nāves viņa darbības izvērtēšanai pilnībā tika veltīts viss propagandas raidījums "Vakars ar Vladimiru Solovjovu", un nebija brīnums, ka visi klātesošie Gorbačovu nosodīja. Kāds maigāk, kāds atklāti, pirmo un vienlaikus pēdējo PSRS prezidentu dēvēja par nodevēju, jo viņš esot sagrāvis diženu valsti. Raidījuma naratīvs skaidri atspoguļoja galvenās tendences pašreizējā Krievijas ideoloģijā: PSRS glorifikācija, kas labi sasaucas ar Krievijas vēsturiskās lomas un īpašās misijas izcelšanu, kā arī imperiālisma slavināšana un mīta par Krievijas vēsturisko zemju atgūšanu aktualizēšana. Ne velti raidījuma dalībnieki ar Solovjovu priekšgalā vairākkārtīgi atkārtoja, cik liela bija PSRS teritorija salīdzinājumā ar pašreizējo Krievijas Federāciju. Teritorijas zaudējums apliecinot Gorbačova nodevīgo rīcību, iznīcinot PSRS. Tādējādi krievu propagandisti, faktiski vienādojot PSRS teritoriju ar Krieviju, paši to neapjauzdami, apliecināja, ka šī valsts bija okupants, kas savu teritoriju palielināja uz citu valstu aneksijas rēķina. Zīmīgi, ka vairāki raidījuma dalībnieki pretstatīja "slikto" neizlēmīgo Gorbačovu, kurš nevēlējās asiņainu izrēķināšanos ar protestētājiem, "labajam" izlēmīgajam Staļinam, kurš nekad nebūtu pieļāvis impērijas sabrukšanu, neraugoties ne uz kādu cenu, kas par to būtu jāmaksā. Atsevišķi raidījuma dalībnieki pat pamanījās attaisnot Staļina pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu represijas, retoriski jautājot, kas gan būtu noticis kara sākumā 1941. gadā, ja PSRS tajā būtu iegājusi ar klātesošu, neneitralizētu 5. kolonnu. Šādu vēstījumu netraucēta izplatīšana tikai apliecina Krievijas opozicionāru vairākkārt izteikto, ka mūsdienu Krievija ir bīstami tuvu visaptverošam teroram pret citādi domājošiem savas valsts iedzīvotājiem.

Kremļa ideologi vainoja Gorbačova perestroiku arī pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu juku laikos, apgalvojot, ka Gorbačovs Krieviju ir pārdevis Rietumiem un nodevis savus sabiedrotos - VDR vadītāju Honekeru un Polijas vadītāju Jeruzeļski. Solovjovs pat apgalvoja, ka Gorbačova kā valstsvīra pienākums bija arestēt un par dzimtenes nodevību tiesāt tos, kas sagatavoja un izstrādāja Belovežas vienošanos, kas pielika punktu PSRS pastāvēšanai. Kremļa ruporu ieskatā tajā laikā Krievija pieļāva vairākas nozīmīgas kļūdas. Proti, varēja dot neatkarību Ukrainai, pretī pieprasot Donbasu un Krimu, ko tā laika Ukraina noteikti būtu akceptējusi. Tāpat esot vajadzējis līgumā ar Baltijas valstīm paredzēt, ka tajās tiek saglabātas Krievijas karabāzes, tad tur neparādītos NATO.

Šolcs esot nacistu pēctecis

Kremļa propagandisti turpināja dēmonizēt rietumus, apvainojot tos terorismā un nacismā. Īpaši skarba naida runa tiek veltīta Vācijai, kas arī ir saprotami, jo vēsturiskas atmiņas dēļ tieši ar šīs valsts nomelnošanu var vislabāk pārliecināt Krievijas sabiedrību par it kā atdzimstošu fašismu, pret kuru vienīgā pretī stāvētāja esot "varonīgā krievu tauta". Solovjovs pat veltīja teju desmit minūšu garu uzrunu Vācijas kancleram Olafam Šolcam, kurā to apvainoja terorisma atbalstīšanā, piegādājot Ukrainai ieročus, nacistiska noskaņojuma uzkurināšanā sabiedrībā, neaizmirstot atgādināt, ka mūsdienu Vācijas vadītāji ir fašistu pēcteči ar atbilstošu domāšanu. Tāpat tika draudēts Vācijai nepiegādāt ne piliena Krievijas gāzes, kas novedīšot pie plašiem nemieriem un valdības krišanas. Jāteic, ka propagandisti ļoti aktīvi popularizē domu, ka gaidāmajā ziemā visas Eiropas valstis pārņems plašas demonstrācijas un nemieri pret pieaugošajiem rēķiniem par energoresursiem un taupības pasākumiem. Nekautrējoties tiek uzsvērts, ka Krievijai visos iespējamos veidos ir jāizstāv "parastie" cilvēki un noteikti jāatbalsta šādi protesti. Tāpat ideologi atkārtoti uzsver nekur nebalstītus un nepierādītus apgalvojumus, ka ASV atrodas uz pilsoņu kara sliekšņa - starp Trampa un Baidena atbalstītājiem. Lieki teikt, ka paši amerikāņi par to pat nenojauš. Kulmināciju naida kurināšanā pret rietumiem, protams, sasniedza Solovjova apgalvojums, ka eksistenciālu draudu priekšā Krievija būs gatava izmantot kodolieročus, jo "kam gan vajadzīga pasaule, ja tajā nav Krievijas".