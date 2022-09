Leiena atbalsta cenu griestu noteikšanu par cauruļvadiem piegādātajai Krievijas gāzei

"Es stingri uzskatu, ka tagad ir laiks cenu griestiem Krievijas gāzei, kas pa cauruļvadiem tiek piegādāta Eiropai," sacīja Leiena žurnālistiem Vācijas konservatīvo parlamenta deputātu sanāksmē Bavārijas pilsētā Murnavā.

"Gāzes cenu griestus var ierosināt Eiropas līmenī," norādīja Leiena.

Komentējot šos Leienas izteikumus, Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs ziņapmaiņas platformā "Telegram" ierakstīja, ka cenu griestu noteikšanas gadījumā "Krievijas gāzes Eiropā vienkārši nebūs".

Leiena žurnālistiem Murnavā arī pauda viedokli, ka daļa no lielās peļņas, kuru elektrības piegādātāji gūst gāzes cenu krīzes laikā, būtu jāiekasē valsts budžetā un no šiem līdzekļiem jāsniedz atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas visvairāk cieš no elektrības un gāzes cenu kāpuma.

9.septembrī notiks par enerģētiku atbildīgo Eiropas Savienības dalībvalstu ministru sanāksme, kurā paredzēts apspriest rīcību, lai reaģētu uz energoresursu cenu straujo kāpumu.