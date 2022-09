Miljonāra, Putina kritiķa un bijušā rīdzinieka Dena Rapoporta mīklainā nāve... Sieva un draugi pilnībā noliedz pašnāvības versiju

Ziņa par Rapoporta nāvi sabiedrību pāršalca augusta vidū. Vien dažas nedēļas pirms tam viņš izsmēja Krievijas kodolspējas Ukrainā podkāsta intervijā, sakot, ka "Sarkanā armija" kļūst "vājāka ar katru dienu".

"Mēs visi redzam, cik sliktā stāvoklī ir Krievijas iekārtas un tehnoloģijas... Es šaubos, ka no Krievijas vispār kaut kas var aizlidot," viņš teica, apspriežot Krievijas kodolieročus intervijā ar Ukrainas žurnālisti Olenu Šarpansku.

Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķa draugi ir pauduši bažas, ka viņš varētu būt Kremļa pasūtītas slepkavības upuris.

Policija Rapoportu atrada mirušu 14. augusta vakarā, kad tai tika ziņots, ka no luksusa apartamentu ēkas Džordžtaunā ir izkritis kāds, domājams, pašnāvnieks.

ASV policija viņa nāvi neuzskata par aizdomīgu, bet sieva un draugi gan.

Rapoporta kungs bija ieslodzītā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija agrīns atbalstītājs, kā arī ievērojams un cienījams loceklis trimdinieku kopienā, kas pameta Krieviju.

"Politico" reportāžā draugi stāsta, ka ir novērojuši pazīmes, kas liecina, ka Rapoporta kungam ir bijis grūti pielāgoties dzīvei Vašingtonā, jo viņš sākotnēji pārcēlies atpakaļ bez sievas un bērna, bet teicis, ka plāno atgriezties pēc viņām. Jāpiebilst, ka intervijā ukraiņu podkāstam viņš ar sajūsmu stāstīja par to, ka sāks jaunu dzīvi kopā ar sievu un viņu mazo meitu, kas gan joprojām esot Kijivā.

Rapoporta draugs Iļja Ponomarevs atzīst, ka Rapoports gan esot izskatījies nomākts un bijis stipri iedzēris, kad viņi reiz vasarā tikušies barbekjū.

Tomēr, ņemot vērā Kremļa ilgstošo iespējamo valsts sankcionēto slepkavību vēsturi, draugi uzskata, ka viņa nāvei būtu obligāti jāveic rūpīga izmeklēšana. Būtu vismaz jānoskaidro, vai pirms kritiena nav bijušas kādas cīkstēšanās pēdas.

"Es domāju, ka viņa nāves apstākļi ir ārkārtīgi aizdomīgi," uzskata kādreiz Maskavā dzīvojošais finansists Bils Brauders, kurš pēc sava advokāta Sergeja Magņitska nāves Krievijas cietumā iestājās par sankcijām pret Krieviju.

Viņš norādīja, ka ziņas par Rapoporta nāvi "Telegramā" pirmais ziņoja bijušais krievu "Tatler" redaktors, kas esot aizdomīgi. Pēc tam savā "Telegram" žurnāliste Jūnija Pugačova paziņoja arī faktus par viņa nāvi, kas gan, tiesa, izrādījās nepatiesi, tostarp, ka Rapoporta suns tika atrasts parkā netālu no viņa mājām Vašingtonā ar pašnāvības vēstuli. Tāpat Pugačovas paziņojumā bija teikts, ka šī gada maijā viņa redzējusi Rapoportu kādā Londonas bārā, bet viņa sieva it kā aizgājusi no uzņēmēja. Sieva gan to visu noliedz.

Draugi sacīja, ka bijušā Putina palīga Mihaila Lesina mīklainā nāve Vašingtonā 2015. gadā parādīja, ka tiesībaizsardzības iestādes ne vienmēr veic rūpīgu izmeklēšanu. Sākotnēji tika uzskatīts, ka Lesina nāve iestājās no sirdslēkmes, bet pēc četriem mēnešiem tiesu medicīnas eksperts konstatēja, ka viņš tomēr guvis galvas traumu. Policija galu galā nolēma, ka nāves cēlonis bija traumas, kas gūtas, krītot pēc pārmērīgas alkohola lietošanas.

Tikmēr, runājot par Rapoportu, viņa atraitne Aļona ir sniegusi tikai vienu interviju Krievijas plašsaziņas līdzekļiem, kurā viņa izslēdza pašnāvību kā iespējamo nāves cēloni.

Ponomarevs izdevumam "Politico" norādīja, ka ir personīgi runājis ar Rapoportas kundzi, kura joprojām pilnībā noliedz iespēju, ka viņas vīrs būtu atņēmis sev dzīvību.

Dens Rapoports dzimis Latvijā, Rīgā. 1980. gadā viņa ģimene pēc politiskā patvēruma saņemšanas emigrēja uz ASV. 1991. gadā viņš absolvēja Hjūstonas universitāti.

Drīz pēc universitātes beigšanas viņš pārcēlās uz Krieviju, kur kļuva par investīciju baņķieri, strādāja "CentrInvest" grupā.

2007. gadā kopā ar partneri Maskavā atklāja klubu "Soho Rooms". 2012. gadā pēc protestiem Krievijā viņš atgriezās ASV.

Tolaik izskanēja runas, ka viņam nācies aizbraukt no Krievijas saistībā ar atbalstu opozicionāram Aleksejam Navaļnijam. Viņš nopirka savrupmāju Vašingtonā, kur apmetās kopā ar toreizējo sievu modeli Irinu un diviem bērniem. Pēc šķiršanās māju nopirka Ivanka Trampa. 2016. gadā uzņēmējs paziņoja, ka pārceļas uz Kijivu.

2017. gada janvārī Maskavā izdarīja pašnāvību Sergejs Tkačenko, viens no "Soho Rooms" līdzdibinātājiem.

Tā paša gada aprīlī klubs "Soho Rooms" tika slēgts. Turklāt paši iestādes darbinieki vadības lēmumu saistīja nevis ar sliktajiem ieņēmumiem, bet gan ar laikiem, kas ir mainījušies.

2000. gados "Soho Rooms" asociējās ar glamūru un greznību: galdiņš maksāja no 100 tūkstošiem rubļu (apmēram 1566 eiro), uz skatuves uzstājās Timati, VIA gra un labākie ārzemju dīdžeji.

Šobrīd "Soho Rooms" ir restorānu un banketu komplekss, kurā periodiski notiek koncerti un pasākumi.