Dzīvības tilts debesīs: brīvprātīgie piloti glābj ukraiņus

Amerikānis, lidošanas instruktors Džons Bons no Floridas ar savu lidmašīnu "Cirrus SR22" ir jau divas reizes aplidojis apkārt pasaulei, bet tagad pievienojies Ukraine Air Rescue komandai.

Pieredzējis lidotājs

“Es iesēdos lidmašīnā, sākumā uz Kanādu, tad Grenlandi, no turienes uz Spāniju un Skotiju. Pēc piecām dienām biju Vācijā un pieteicos par brīvprātīgo uz diviem mēnešiem, jūliju un augustu,” "Deutsche Welle" stāsta Bons. Viņš lidmašīnas kabīnē iesēdās jau pusaudža vecumā, ir 36 gadus nostrādājis par "Delta Airlines" pilotu un ierasto maršrutu Atlanta–Frankfurte varētu nolidot aizsietām acīm.

Ar savu "Cirrus Bons" pārvedis uz Poliju simtiem mugursomu ar pirmās medicīniskās palīdzības komplektiem un katrā reisā atpakaļ bēgļus un arī ievainotos uz Vāciju. Ar katru izglābto viņš uztur saikni "Facebook" – tagad Džonam ir tikpat daudz ukraiņu draugu, cik dzimtajās ASV.

Šī misija paredzēta ievainotajiem, kam nepieciešama operācija, invalīdiem ratiņkrēslos, bērniem bez pieaugušo pavadības. (Foto: Ukraine Air Rescue)

No saujiņas vesela gaisa flote

Ideja par "Ukraine Air Rescue" iešāvās prātā Kejam Volfam, 52 gadus vecam IT speciālistam, un viņa draugam Štefanam Zalingam drīz pēc Krievijas februāra iebrukuma Ukrainā. Spriežot, kā palīdzēt Ukrainai, viņi secināja, ka ir ar 30 gadu pieredzi ražošanā prot organizēt, turklāt ir piloti. “Mēs nodomājām, ja mums pievienosies pieci līdz desmit trakie no mūsu draugu loka, varēsim kaut ko panākt,” "Deutsche Welle" saka Volfs.

No saujiņas trako īsā laikā izaudzis 313 pilotu pulks, no kuriem daži lido uz Ukrainu uz sava rēķina. Viņu vidū ir bijušie profesionālie civilie un kara lidotāji un inženieri, arī no tālām pasaules malām – Ekvadoras, Kanādas, Kenijas.

Līdz augusta vidum 69 reisos uz Melecu Polijas dienvidaustrumos, aptuveni 60 kilometru no Ukrainas, pārvests vairāk nekā 17 tonnu kravas – zāles, pirmās palīdzības aptieciņas, hemodialīzes aprīkojums, ko sarūpējusi ukraiņu-vācu asociācija Zildzeltenais krusts Ķelnē.

No Ukrainas izvests apmēram 60 cilvēku, kam nepieciešama palīdzība. Šī misija paredzēta ievainotajiem, kam nepieciešama operācija, invalīdiem ratiņkrēslos, bērniem bez pieaugušo pavadības.

Īsā laikā piegādā zāles

“Nesen mums piezvanīja un paziņoja, ka uz Ukrainas robežas ar Moldovu vajadzīgas ļoti speciālas un retas zāles, jo ievainotam ukrainim parādījusies rezistence pret antibiotikām. Mēs organizējām lidojumu no Dublinas, un tajā pašā vakarā pacients saņēma savu pirmo injekciju,” atklāj Volfs.

"Ukraine Air Rescue" sniegusi palīdzību arī Bučā, kur okupanti pastrādāja īpaši lielas zvērības. Sadarbībā ar Ķelnes kriminālpoliciju un Zildzelteno krustu īpašā nakts operācijā nogādāti desmitiem speciālu komplektu, kas ļauj dokumentēt izvarošanas faktu. Un arī pretapaugļošanās līdzekļi un 200 kilogramu līķu maisu...

“Piecdesmit pret piecdesmit,” Volfs atbild uz jautājumu, kā tagad sadala laiku starp misiju un savu IT firmu. “Kad tas beigsies? Kad beigsies ziedojumi. Vai mēs avarēsim. Vai, kas vislabāk, kad beigsies karš.”