Aiz priekškara: propagandisti pieprasa Ukrainā rīkoties nežēlīgāk, draud Rietumiem ar kodolkaru

Ar pieaugošu intensitāti no Kremļa polittehnologiem izskan jautājumi, kas vienlaikus drīzāk atgādina aicinājumus, kāpēc Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis vēl joprojām ir dzīvs, kāpēc netiek doti raķešu triecieni pa lēmumu pieņemšanas centriem Kijivā, kāpēc Ukrainā vēl joprojām ir elektrība, siltums, ūdens un internets. Solovjovs pat pauda, ka tādām Ukrainas pilsētām kā Harkiva un Mikolajiva jādod trīs dienas civiliedzīvotāju evakuācijai un tad tās jānoslauka no zemes virsas.

Propagandistu agresivitāte lielā mērā saistāma ar notikumiem frontē. Proti, kā 21. augustā vēsta ASV domnīca Kara pētījumu institūts (ISW), “Krievijas uzbrukuma operācijas Ukrainas austrumos ir izsmēlušas savas ierobežotās iespējas un visticamāk savu kulmināciju jau sasniegušas. Krievijas armija ir parādījusi nepārtrauktu nespēju pārvērst nelielus taktiskos ieguvumus operacionālos panākumos, un šī neveiksme, visticamāk, neļaus Krievijai nākamajos mēnešos panākt ievērojamu teritoriālo progresu, nepieļaujot lielas izmaiņas kaujas laukā.”

Turpinās rotaļas ar kodolkatastrofas draudiem Zaporižjas AES

Propagandas raidījumos notiek ļoti aktīva iedzīvotāju baidīšana ar to, ka ASV varētu izmantot kodolieročus pret Krieviju, tiek aktīvi propagandēts, ka Pentagons devis pavēli Ukrainas bruņotajiem spēkiem veikt triecienus pa Zaporižjas AES, lai izraisītu kodolkatastrofu, no kā pašlaik pasargā tikai Krievijas armija. Tajā pašā laikā Rietumos neviens nešaubās, ka Zaporižjas AES apšauda Krievijas spēki. Jāatgādina, ka 18. augustā Krievija noraidīja ANO priekšlikumu par demilitarizētas zonas izveidi ap Zaporižjas AES. Pašu AES, kas kopš marta ir agresorvalsts kontrolē, Krievija ir pārvērtusi par savu militāro bāzi, no kuras tiek izdarīti triecieni pa Ukrainas bruņotajiem spēkiem, zinot, ka ukraiņi neatbildēs, lai neizraisītu kodolkatastrofu.

Izdevums “Deutsche Welle” citē Šona Bērnija, “Greenpeace” Austrumāzijas kodolspeciālista, kurš pagājušajā mēnesī atradās Ukrainā, lai uzraudzītu Čornobiļas kodolobjektu, teikto: “Es neesmu redzējis nevienu apstiprinātu pierādījumu tam, ka Ukrainas militārpersonas būtu apšaudījušas pašu spēkstaciju". Izdevums arī raksta, ka AES izmantošana par karabāzi pārkāpj Ženēvas konvenciju. Tiek ziņots, ka šobrīd AES atrodas aptuveni 500 Krievijas karavīru.

"Šo objektu nedrīkst izmantot kā daļu no militāras operācijas," teikts ANO ģenerālsekretāra Antonio Gutērreša paziņojumā pēc Drošības padomes sanāksmes. "Tā vietā ir nepieciešama steidzama vienošanās tehniskā līmenī par drošu demilitarizācijas perimetru, lai nodrošinātu teritorijas drošību," norādījis ANO ģenerālsekretārs.

Tikmēr Solovjovs izņirgājās par Gutērreša un Turcijas prezidenta Radžipa Tajipa Erdogana vizīti Ļvivā, kur notika tikšanās ar Zelenski. Propagandists paziņoja, ka “turku sultāns” un “Gutērrešs Šmutērešs” var teikt, ko grib, bet vienalga notiks tā, kā vēlas Putins.

Neraugoties uz Gutērreša aicinājumiem neatslēgt Ukrainu no Zaporižjas AES, tieši uz to propagandas raidījumos mudina dažāda kalibra “eksperti”, militāristi, politologi un publicisti. Apvainojot Ukrainu centienos veikt kodolterorismu, agresorvalsts atkārtoti uzsver, ka ukraiņi ir teroristi, ar kuriem nekādas sarunas nav iespējamas. Tās varēs notikt tikai tad, kad Ukraina būs kapitulējusi un nospiesta uz ceļiem. To, ka tā nav tikai propagandistu klaigāšana, bet valsts politika, apliecina Vācijas ārlietu ministres Annalēnas Bērbokas paziņojums, ka Krievijas prezidents Putins atsakās no sarunām pat par visvienkāršākajiem jautājumiem.

Ar Rietumiem ceremonēšanās nebūšot

Lai arī propagandisti gatavina Krievijas sabiedrību, ka pretinieks – “kolektīvie Rietumi” - gatavojas uzbrukt Krievijai, turklāt izmantojot kodolieročus, lai gan par to ne pušplēstu zilbi nav minējis neviens NATO valsts pārstāvis, tomēr praksē, klausoties agresorvalsts vēstījumos, ir nepārprotami skaidrs, ka karot vēlas pati Krievija. Solovjovs gluži atklāti savos raidījumos aicina ASV un Lielbritāniju neslēpties aiz Ukrainas, bet pašām iznākt kaujas laukā. Rietumu nevēlēšanos iziet uz atklātu konfrontāciju propagandisti skaidro ar to, ka Krievija ir kodollielvalsts, tādējādi netieši apliecinot pašu gatavību izmantot šos nāvējošos ieročus.

Kremļa polittehnologi atklāti pauž, ka ar Rietumiem neceremonēsies un raķešu kaujas galviņu pietikšot ikvienai valstij, kas ir pret Krieviju un piegādā Ukrainai ieročus. Šo histēriju lielā mērā radījusi ASV piekrišana izmantot tās ieročus uzbrukumiem Krimai. Krievija jau vairākkārt paziņojusi, ka uzbrukumus pussalai uzskatīs par uzbrukumiem Krievijas Federācijai.

To, ka Krievija ir noskaņota agresīvi un vērotājam no malas izskatās, ka vārdos pat vēlas plašu bruņotu sadursmi ar Rietumiem, apliecina agresīvā retorika, kas vērsta pret Zviedriju un Somiju saistībā ar šo valstu iestāšanos NATO. Īpašas dusmas izraisījuši izteikumi, ka tagad Baltijas jūra kļūs par NATO iekšējo jūru un Krievijai varētu liegt piekļuvi ostām. Militārais eksperts Andrejs Klincēvičs izteicās, ka šāda iespējama Krievijas blokāde tiks uzskatīta par “casus belli” jeb kara iemeslu. Izskanēja arī naidpilni propagandistu apgalvojumi, ka viss var pavērsties pavisam citādi un Baltijas jūra kļūs par Krievijas iekšējo ezeru.

Latgale vēloties pievienoties Krievijai

Līdztekus Rietumu, īpaši ASV, pasludināšanai par kara kurinātājiem propagandas raidījumos turpinās jau iesāktie uzbrukumi Baltijas valstīm, apvainojot tās nacismā un pāri darīšanā krievvalodīgajiem. Tos īpaši paspilgtinājuši mūsu valstu lēmumi neizsniegt vīzas Krievijas pilsoņiem un nepagarināt termiņuzturēšanās atļaujas. Atkal darbā tiek laisti nodrāztie naratīvi par krievvalodīgo apspiešanu un izplatīti meli, ka krieviem Latvijā tiek aizliegts runāt krievu valodā.

Solovjovs pat ierosināja ar karaspēka ievešanu palīdzēt tautiešiem, kā arī aicināja sastādīt līdzīgus sarakstus, kādi kādreiz bija Izraēlas nacistu medniekiem, ar cilvēkiem, kurus ir jāsoda. Šajā sarakstā viena no galvenajām vietām tiktu atvēlēta Baltijas valstu vadītājiem. Protams, visi polittehnologi klaigā par gāzes piegāžu pārtraukšanu Baltijai, savukārt kāds pašpasludināts publicists izteicās, ka Latgale vēlas pievienoties Krievijai un latgaļi nekādā gadījumā nav latvieši.

Zīmīgi, ka 21. augusta raidījumā “Vakars ar Vladimiru Solovjovu” tika demonstrētas divas īsfilmas, ja tās par tādām var nosaukt, kuras sastāvēja no samontētām dažādu gadu Putina runām un tikšanām. Pirmā īsfilma bija veltīta “nekaunīgajām” ASV, bet otrā – Latvijai un tās nosaukums bija “Baltija – kā neatkarība kļuva par slimīgu apsēstību.” Propagandas rullītī tika demonstrēts, cik miermīlīga pret Baltiju pēc tās neatkarības atgūšanas vienmēr bijusi Krievija un cik agresīvas bijušas Baltijas valstis, kā tajās pieauguši nacistiski un rusofobiski noskaņojumi, protams, pieminēti leģionāru marši Rīgas centrā, krievu skolu iznīcināšana, padomju pieminekļu aizvākšana. “Filmas” vēstījums ir nepārprotams – Krievija vienmēr centusies būt labs kaimiņš un draugs, bet Baltija savu vēsturisko nacistisko tradīciju dēļ, kas ir dzīvas arī šodien, pret savu lielo kaimiņu ir noskaņotas agresīvi un apspiež krievu minoritāti.

Savukārt bēdīgi slavenais pastāvīgais raidījuma “60 minūtes” viesis Igors Korotčenko saistībā ar mūsu valsts premjera paziņojumu par termiņuzturēšanās atļauju nepagarināšanu Latvijas premjerministru Krišjāni Kariņu nodevēja par rusofobisku purnu.

Pagājušajā nedēļā propagandas raidījumos atkal uzvirmoja temats par Kaļiņingradu saistībā ar tranzītu caur Lietuvu. Proti, pagājušajā mēnesī Lietuvas dzelzceļš atsāka kravu pārvadājumus starp Krievijas kontinentālo daļu un Kaļiņingradu. Tagad Lietuvas bankas plāno pārtraukt apstrādāt visus maksājumus no Krievijas, tostarp maksājumus par Kaļiņingradas tranzītu, kas rada bažas par jaunu krīzi. “Šiauliu Bankas” joprojām ir vienīgā finanšu iestāde, ar kuras starpniecību Krievija var norēķināties ar Lietuvas dzelzceļu par kravu pārvadājumiem uz un no Kaļiņingradas. Tomēr banka nesen paziņoja, ka no septembra pārtrauks apstrādāt šos maksājumus. Reaģējot uz šo ziņu, Krievijas propagandisti jau priecīgi berzē rokas, ka tagad būšot bezmaksas tranzīts, kuram pa priekšu braukšot tanki un kuru pavadīšot militārās lidmašīnas.

Dugina meitas slepkavību var izmantot pret opozīciju

Svētdien raidījumā “Vakars ar Vladimiru Solovjovu” jau bija dzirdamas pirmās atskaņas par 20. augustā nogalināto Kremļa galvenā ideologa Aleksandra Dugina meitu Darju Duginu. Propagandisti jau steidzās apvainot Ukrainu, lai gan tā ir kategoriski noraidījusi savu saistību ar šo slepkavību, savukārt pats Solovjovs izteicās, ka aiz notikušā varētu stāvēt britu specdienesti.

Tikmēr vairāki Kremļa opozicionāri jau pauduši aizdomas, ka tā varētu būt Federālā drošības dienesta provokācija, lai Krievijā izvērstu teroru pret citādi domājošajiem un opozicionāriem. Šajā kontekstā Londonas Universitātes koledžas Slāvu un Austrumeiropas studiju skolas goda profesors un Karaliskā apvienoto resoru institūta vecākais asociētais zinātniskais līdzstrādnieks Marks Galeoti ir norādījis, ka “mēs, iespējams, redzēsim dažus steidzīgus arestus. Bez šaubām būs videomateriāls ar Federālā drošības dienesta darbiniekiem, kas iebrūk dzīvoklī, kur atrodams spridzekļu izgatavošanas aprīkojums, ierocis, ukraiņu valodas rokasgrāmata, daži ASV dolāri un, iespējams, Šekspīra sējums (nopietni: viens jau tika izmantots kā "pierādījums" britu algotņu klātbūtnei Ukrainā).”