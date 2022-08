Ar traģisku iznākumu beidzies divu pieredzējušu pilotu lidojums Kauņā

Kā vēsta TV3.lt, lidaparāts nogāzies uz lauka pagrieziena laikā un aizdedzies.

Ugunsdzēsēji, kas pēc plkst. 20.00 ieradās negadījuma vietā Kauņas rajona Armanišķes ciematā, ieraudzīja lidmašīnu liesmās, bet pēc tam atrada tajā divu cilvēku sadegušus līķus.

Traģēdijas vietā ieradās arī divas ātrās palīdzības automašīnas, bet medicīniskā palīdzība diemžēl vairs nebija nepieciešama.

Zināms, ka viens no bojāgājušajiem ir Vladimirs Nikonovs, 71 gadu vecs pieredzējis pilots-veterāns ar tūkstošiem lidojumu stundu gaisā. Agrāk viņš bija pārsteidzošs akrobātikas izpildītājs, bet pēdējā laikā strādāja par instruktoru.

Savukārt otrs bojāgājušais ir 37 gadus vecais Artūrs Šimkus. Viņš arī nebija iesācējs, jo, pēc lidotāju teiktā, bija nolidojis gandrīz 100 stundu. Tā kā mirstīgās atliekas ir grūti identificējamas, tiesībsargājošās iestādes sola abu upuru identitāti apstiprināt tikai pēc DNS testiem. Tad arī tiks identificēts, kurš no abiem negadījuma laikā pilotēja lidmašīnu.

Eksperti izmeklē, kas izraisīja lidojuma traģisko iznākumu. Ir izvirzītas vairākas teorijas, tostarp arī lidaparāta darbības traucējumi vai pilota kļūda.

Lidmašīna nepiederēja nevienam no pilotiem, bet piloti to bija iznomājuši šim lidojumam. Divvietīgais ultravieglais lidaparāts tikai pirms gada tika izgatavots Čehijā. Tas tiek uzskatīts par vienu no drošākajiem lidaparātiem savā kategorijā Eiropā.