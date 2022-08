“Kas notika?!” Internetā smej par krievu IT biznesmeni Igaunijā, kura atklāja savas nodokļu shēmas un nu tiks deportēta

Portāla “Twitter” lietotāja “Juls”, kuras dzimtene ir Krievija, aptuveni dienas laikā paspēja atzīties, ka ir izvairījusies no nodokļu maksāšanas valstī, kurā dzīvo, nosaukt bijušo Igaunijas prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu par trolli un panākt, ka viņu padzen no valsts.

Tas notika, sievietei sociālajā tīklā izstāstot, kā viņa, par spīti “Igaunijas vēstniecības rusofobiem”, tomēr izcīnījusi iespēju tikt pie Igaunijas vīzas:

Кстати, о том, как и почему я зарегала ИП именно в 🇬🇪. Дело в том, что после свадьбы мы с мужем сидели 2 месяца и ожидали мое ВНЖ потому, что русофобские посольство — Juls🇪🇪 (@julsmao) August 1, 2022

Lieta tāda, ka sieviete, kura, spriežot pēc visa, veiksmīgi darbojas IT jomā, Gruzijā jau bija piereģistrējusi savu IT uzņēmumu, kurš, cik noprotams, sniedz pakalpojumus arī ASV.

Viņasprāt, ir pieņemami šādu situāciju arī atstāt – dzīvot Igaunijā, taču nodokļus tur nemaksāt.

Visam pāri vēl ir sievietes acīmredzamais nicinājums pret Igauniju un Baltijas valstīm, kas ciešot no “rusofobijas”.

Drīz vien kundzes atklāsmēm uzmanību pievērsa citi “Twitter” lietotāji un atbildīgie dienesti Igaunijā.

Ilgi nebija jāgaida, līdz krievu izcelsmes IT biznesmene paziņoja sekojošo:

“Tvitera dēļ mēdz atlaist. Es būšu pirmais deportācijas gadījums.”

Из-за твиттера увольняют.

Я буду первым случаем депортации — Juls🇪🇪 (@julsmao) August 1, 2022

Lieki piebilst, ka starp sievietes tvītu komentētājiem neatradās pārāk daudz tādu, kuri skumtu par visa šī stāsta iznākumu.

Daudzi no sievietes tvītu komentāriem ir ukraiņu valodā. Jāpiebilst, ka IT biznesmene iepriekšējos tvītos nav bijusi pārāk draudzīga pret Krievijas terorizēto nāciju, vienlaikus apgalvojot, ka protestēt pret Krievijā valdošo iekārtu esot bezjēdzīgi, un, ka tie, kuri to dara no ārvalstīm, ir gļēvi.

Situācijai ar sociālo tīklu starpniecību kādā brīdī pievērsās pat bijušais Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Ilvess.

Taču dāma no Krievijas, acīmredzot nemaz nezinot par to, ka Ilvess tik tiešām ir aktīvs “Twitter” lietotājs, uz to reaģēja šādi:

“Kaut kāds trollis, kurš sevi dēvē par bijušo Igaunijas prezidentu, apgalvo, ka tagad izmeklēs manus nodokļus! Viņam ņe**j darīt? Cik stulbam jābūt, lai tam ticētu?”

Какой-то тролль выдает себя за экс- президента Эстонии, который якобы будет расследовать мои налоги 😂😂😂😂

Вот ему делать нехуй? Сколько извилин надо иметь, чтобы в это верить? — Juls🇪🇪 (@julsmao) August 2, 2022

Citi lietotāji tikmēr sāka publicēt ekrānuzņēmumus, kuros redzams, ka Ilvesa oficiālais “Twitter” konts ir retvītojis šo kundzes reakciju.

Foto: Ekrānuzņēmums no Twitter

Ilvess pēcāk arī komentējis, izmantojot kādu amerikāņu sakāmvārdu: “Ja reiz ir gadījies attapties bedrē, pirmais, ko vajadzētu darīt, ir – izbeigt rakt.”