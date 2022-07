Krievu karavīrs okupētajā Mariupolē. 2022. gada 13. jūlijs. (Foto: AFP/Scanpix)

Lai nebūtu jāizsludina mobilizācija, Kremlis pavēlējis veidot "brīvprātīgo bataljonus" karam Ukrainā

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Kremlis ir pavēlējis Krievijas reģioniem veidot "brīvprātīgo bataljonus", lai tie piedalītos karā Ukrainā, uzskata ASV bāzētās domnīcas "Institute for the Study of War" ("Kara izpētes institūts", ISW) analītiķi.