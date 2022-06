Dilemmas priekšā: palikt okupētajā pilsētā vai mēģināt bēgt caur Krieviju. Kā pratina filtrācijas nometnēs?

Lai ieceļotu Krievijā, daudzi ukraiņi ir spiesti iziet tā saukto filtrāciju - procesu, kura laikā viņus fotografē, nopratina, noņem pirkstu nospiedumus un pārbauda mantas un viņu telefonu saturu.

Lielākajai daļai tiek pavēlēts izģērbties līdz apakšveļai, viņu ķermeņi tiek pārmeklēti, meklējot tetovējumus, kas varētu atklāt saistību ar Ukrainas grupējumiem. Ikvienu iztaujā par to, vai viņš vai kāds viņa paziņa ir dienējis Ukrainas armijā.

Filtrēšana parasti beidzas vienā no diviem veidiem: vai nu persona veiksmīgi iziet nopratināšanu un saņem nelielu, apzīmogotu papīra lapiņu ar filtrēšanas datumu un uzraugošā virsnieka parakstu, vai arī aiztur turpmākai nopratināšanai.

Vairāki ukraiņi, kas tagad veiksmīgi caur Krieviju nokļuvuši Gruzijā, "The Guardian" stāsta savu pieredzi.

Olena: zilumi uz pleciem var nozīmēt, ka tu esi snaiperis

Par vislielāko pazemojumu, bēgot no mājām Mariupolē, Olena uzskata izģērbšanos krievu virsnieka priekšā. Viņš licis viņai novilkt blūzi, lai veiktu pārbaudi.

Vēl viņa bijusi šokā, ka zilumu dēļ tika izskatīta iespēja, ka viņa ir snaipere. "Zilumi uz pleciem var nozīmēt, ka tu esi snaiperis. Es viņam teicu, ka man šogad augustā apritēs 60 gadi! Kāds es snaiperis?"

Olena atceras, kā apsargs, nopratinot vīrieti pie blakus galda, atradis viņa atslēgu piekariņu ar Ukrainas ģerboņa simbolu. Pēc tam četri apsargi nežēlīgi piekāvuši viņu ar stekiem un sitieniem pa galvu, bet pēc tam viņu bez mēteļa un cepures izmetuši ārā aukstumā.

Maksims: galvenais pateikt, ka vēlies palikt un dzīvot Krievijā

Maksimam un Jūlijai no Mariupoles filtrēšanas process bija ilgs pārbaudījums. Gandrīz mēnesi viņi pavadīja, gaidot filtrāciju Mangušā. "Mūsu numurs rindā bija 347," atminas Maksims. "Nāc iekšā un pajautā, kāds numurs ir šodien, un saproti, ka numurs samazinājies tikai par diviem vai trim. Kāpēc tas bija tik lēni? Pats process aizņem apmēram 30 minūtes," nesaprot vīrietis.

Tikai pēc tam, kad Maksims gājis teikt, ka viņiem sāk pietrūkt insulīna, viņu gaidīšana tika paātrināta, un viņi tika filtrēti tajā pašā pēcpusdienā. Gaidot koridorā, viņi redzējuši vīrieti Ukrainas armijas tērpā, kuru nopratināja uz ceļgaliem, ar aiz muguras sasietām rokām.

Maksims teic, ka galvenais esot pateikt, ka vēlies palikt un dzīvot Krievijā. "Tad viņi jūs atstās mierā," saka Maksims.

Ne visiem filtrācija bijusi tik ilgi jāgaida, daži ukraiņi nometnēs pirms filtrēšanas un tālākas došanās uz Krieviju pavadīja tikai dienu vai divas. Kāds 29 gadus vecs pāris, Igors un Valentīna no Mariupoles, ziņo, ka viņus pratināja jau sešu stundu laikā pēc ierašanās Nikoļskā. "Tas, ka mana sieva tobrīd bija devītajā grūtniecības mēnesī un mums bija pēc iespējas ātrāk jānokļūst slimnīcā, iespējams, palīdzēja paātrināt lietas," saka Igors.

Žanna ar ģimeni nemanot izslīdējusi pa durvīm, dzirdot par deportāciju

Vairāki ukraiņi, kuriem izdevās vēlāk atbēgt uz Gruziju, ir izvairījušies no piespiedu deportācijām uz Krievijas pilsētām. Kā "The Guardian" stāsta Žanna, viņas ģimene nemanot izslīdējusi pa filtrācijas centra aizmugurējām durvīm, kad dzirdējusi, kā virsnieks saka, ka viņa, viņas vīrs un mazais dēls tiks deportēti uz kādu Krievijas salu netālu no Japānas.

Ar migrācijas kartēm, nevis filtrācijas dokumentiem, Žanna un viņas ģimene ar autobusu no Novoazovskas devās uz Krievijas pilsētu Taganrogu, no kurienes viņi tālāk brauca ar vilcienu uz Vladikaukāzu un caur robežu pie Kazbegi minivenā šķērsoja Gruzijas robežu.