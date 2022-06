“TikTokere” no kosmosa parāda, kas notiek ar slapju dvieli bezsvara stāvoklī

Kristoforeti pirmo reizi kosmosā devās 2014. gadā, uz SKS klāja pavadot 199 dienas – toreiz tas bija rekords sievietes ilgākajai misijai kosmosā, to 2017. gadā pārspēja Pegija Vitsone un pēc tam 2019. gadā Kristīna Koha.

Viens no populārākajiem videoklipiem, kas uzņemts par piemiņu Duglasa Adamsa zinātniskās fantastikas sērijām The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, vietnē TikTok ir ieguvis vairāk nekā 18 miljonus skatījumu.

Videoklipā Kristoforeti rāda skatītājiem, kā slapjš dvielis uzvedas bezsvara stāvoklī, un ko vēl ar to iesākt atrodoties kosmosā. Itāliete dažādus jokus un sadzīviskas ainiņas rāda plašākai sabiedrībai kopš pirmās dienas, kad viņa ar komandu devās misijā.

Pašlaik Kristoforeti ir daļa no SKS Minerva misijas, kas nosaukta romiešu gudrības un mākslas dievietes vārdā par godu "visas pasaules vīriešu un sieviešu izsmalcinātajai meistarībai, kas padara iespējamus cilvēku lidojumus kosmosā".

Viņa ir daļa no četru cilvēku apkalpes, kas 27. aprīlī devās ceļā no Kenedija kosmosa centra Floridā SpaceX Dragon kapsulā. Viņi ir ceturtā apkalpe, kas ceļojusi uz SKS ar SpaceX transportlīdzekli.

Kad Kristoforeti nedalās ar iespaidīgajiem kosmosa video, viņa 12 stundas dienā strādā pie kosmosa kuģa apkopes un zinātniskās izpētes.

Viņas darba dienā ir iekļauts arī obligāts vingrošanas laiks, jo ilgstoša uzturēšanās kosmosā rada risku astronautu veselībai un var pat izraisīt kaulu zudumu. Arī šo aktivitāti atronaute iemūžinājusi un atrāda plašākai publikai.

Viens no Kristoforeti projektiem ir saprast, kā olnīcu šūnas darbojas mikrogravitācijas vidē. Un, lai gan tas ir sākotnējā stadijā, viņa uzskata, ka eksperiments varētu būt izdevīgs cilvēkiem uz Zemes.

“Kad jūs saprotat, kā šī bioloģija darbojas, iespējams, jums ir iespēja izstrādāt arī zāles un medicīniskas iejaukšanās, lai uzlabotu šo funkciju," viņa stāsta BBC.

Viens no lielākajiem uzsvariem šobrīd ir tādu tehnoloģiju izstrāde, kas saistīta ar dzīvības uzturēšanu jeb cilvēku uzturēšanu kosmosa vidē.

"Mums ir mantots aprīkojums, kas kosmosa stacijā darbojas diezgan labi jau pāris gadu desmitus. Taču ir arī vēlme izstrādāt nākamās paaudzes šādu aprīkojumu, kam jābūt kompaktākam, efektīvākam, izturīgākam un nepieciešamam mazāk apkopes,” BBC stāsta astronaute.

Lai atlasītu jauno astronautu klasi, nesenajā kampaņā apzināti tika uzrunātas jaunas sievietes, lai nodrošinātu to, lai pretendentu loks būtu daudzveidīgs. Kristoforeti BBC stāsta, ka kosmosa vide nekādā veidā nav nedraudzīga sievietēm, būtiskākais ir pareizā ceļa atrašanu neatkarīgi no dzimuma. Astronaute arī uzsver, ka ir svarīgi mācīties STEM priekšmetus, jeb zinātni, tehnoloģiju, inžinierzinātni un matemātiku, ja savu nākotni vēlas saistīt ar astronautiku.