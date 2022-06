Turku ārlietu ministrs Čavušoglu maija pēdējā dienā parakstīja ANO ģenerālsekretāram Antoniu Gutērrešam adresētu vēstuli, kurā pavēstīja, ka Turcija vēlas, lai to turpmāk dēvētu korekti pareizi. Savukārt ANO preses sekretārs Stefans Dižariks paziņoja: “Maiņa ir tūlītēja”.

Turpmāk turki īpaši rūpīgi sekos līdzi tam, lai cittautieši pareizi izrunātu un rakstītu viņu valsts nosaukumu. (Foto: Vida Press)

Nostiprina valsts zīmolu

Ar šo maiņu tikšot noslēgts process, lai “palielinātu mūsu valsts zīmola vērtību”, norādīja Čavušoglu. Šo iniciatīvu aizsāka prezidents Redžeps Tajips Erdogans. Pēdējo gadu laikā Turcija ir centusies panākt, lai norāde uz produktiem par to izcelsmi Turcijā angļu valodā būtu “Made in Turkiye (Türkiye)”, nevis “Made in Turkey”, un tagad tas tiek nostiprināts vēl vairāk oficiāli.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

“Šāda vārda maiņa dažiem var šķist muļķīga, bet līdz ar to Erdogans nonāk aizstāvja lomā, kas aizsargā valsts starptautisko cieņu,” raksta ietekmīgais ASV laikraksts “New York Times”, citējot Džordžtaunas Universitātes profesora Mustafas Aksakala teikto. Iniciatīva tiek īstenota, tuvojoties nākamgad plānotajām Turcijas prezidenta vēlēšanām un valsts simtajai gadadienai, norāda laikraksts.

Sociālajos tīklos atrodami neskaitāmi turku ieraksti, kuri priecājas par šādu vārda maiņu, jo nu vairs angliski zinošajiem neasociēsies tas neasociēsies ar “vistu” vai “tītaru” (tulkojumā no angļu valodas “turkey” nozīmē tītars).

Nešpetnās Madagaskaras pērļvistas

Pērļvistas (Numida meleagris) ir “vainīgas” pie tā, ka angliski runājošie Turciju sāka asociēt ar vistu jeb tītaru zemi. (Foto: Vida Press)

Etimoloģijai (vārdu izcelsmei) veltītais interneta resurss etymonline.com apliecina, ka Turcijas angliskais nosaukums tik tiešām saistīts ar vistu:

“16. gadsimta četrdesmitajos gados portugāļu tirgotāji Eiropā no Madagaskaras caur Turciju (toreiz Osmaņu impēriju) ieveda pērļvistas (Numida meleagris). Angliskais tītara nosaukums “turkey” pirmo reizi tika lietots 16. gadsimta vidū, jo tas tika asociēts ar pērļu vistām, kurām bija līdzība ar tītariem. Šī paša iemesla dēļ savulaik Indijas kukurūza angliski tika dēvēta par “tītara kukurūzu” vai “tītara kviešiem” (turkey corn jeb turkey wheat)”.

Protams, ka turkiem kremt, ka viņu valsts tiek salīdzināta ar vistu jeb tītaru zemi. Un šis apstāklis, pēc visa spriežot, ir arī galvenais, kādēļ Ankara vēlas izskaust anglisko “Turkey” nosaukumu.

Tai pašā laikā desmitiem latviešu valodnieku, korektori, pedagogi un citi sociālajos tīklos pauduši neizpratni un satraukumu, kā tad tagad būs ar Turcijas nosaukumu latviešu valodā.

Latviešu valodā tītaram nav saistības ar Turciju

Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušoglu paraksta prasījumu Apvienoto Nāciju Organizācijai, kurā paģēr savas valsts nosaukumu mainīt no “Turkey” uz “Türkiye”. (Foto: Twitter)

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas vadītāja, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pedagoģe Anita Vanaga Jauns.lv teica: “Parasti šādus jautājumus izlemj valodnieki. Gaidīsim viņu reakciju, lai nav kā ar Īslandi, kuru stumdīja šurp – turp, kamēr palika pie vecās izrunas”.

Savukārt ilgu laiku Stambulā nodzīvojusī latviete Brigita Kukjalko Jauns.lv sacīja: “Nu tas liekas ļoti dīvaini. Jāsaprot tiešām pamatojums, kāpēc? Ja tas ir tikai tāpēc, ka angļu valodā “turkey” jauc ar tītaru, tad latviski tam nav nekādas saistības. Helladu taču arī saucam par Grieķiju. Bet grieķi tā savu valsti nesauc. Tad jau arī tas būtu jāmaina”.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valdes loceklis Dr. philol. Normunds Dzintars Jauns.lv sacīja:

“Domāju, ka Turcijas nosaukums citādi jāizrunā nebūtu, jo latviešu valodā ir arī tradīcijas vietvārdu atveidē. Jāņem vērā, ka latviešu valodā nav tādu grafēmu (rakstu zīmju), kādas ir turku valodā, tādēļ precīzi atveidot nemaz nav iespējams lingvistisko iemeslu dēļ. Turcija droši vien vēlas īpaši izcelt savas valsts nosaukumu. Gruzija arī vēlas mainīt savas valsts nosaukumu, bet latviešu valodā nosaukumu atveides tradīciju tik viegli mainīt nevar. Tā vienkārši ir tradīcija”.

Turcijā dzīvojošas latviešu rakstnieces Laimas Kotas (agrāk – Muktupāvelas) darbu tulkotāja Kristīne Seray Jauns.lv pastāstīja:

“Jau kādu laiku bija dzirdamas runas par to, ka beidzot būtu jābūt vienam vienotam veidam, vārdam, nosaukumam, kā Turcijas valsts tiek dēvēta starptautiskajā arēnā. Līdz šim varējām novērot, ka aktīvi tiek lietoti tādi dažādi vārdi kā “Turkey”, “Turkai” vai “Turquie”. Šajā kontekstā no valdības tiks pieprasīts izrādīt nepieciešamo jūtīgumu attiecībā uz turpmāko zīmola “Türkiye” pielietošanu visa veida aktivitātēs un sarakstē, it īpaši oficiālajās attiecībās ar citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām. Tas, kā un vai Turcijas nosaukums latviešu valodā tiks pielāgots atbilstoši jaunajam “Türkiye” ir atkarīgs no Latvijas Valodas centra speciālistiem”.

“Turcijas nosaukums latviešu valodā mainīts netiks”

Bijusī izglītības un zinātnes ministre, profesore Ina Druviete: “Latviešu valodā valsts joprojām būtu saucama par Turciju, un šis vārds tā arī jāraksta”. (Foto: Ieva Leiniša/LETA)

Valsts valodas centra galvenais lingvists Agris Timuška Jauns.lv skaidroja, ka šai gadījumā nav vis runa par Turcijas valsts nosaukuma maiņu, bet gan par vēlmi, lai visās valodās tiktu lietots oriģinālnosaukums turku valodas formā, kas latviešu valodā nav īstenojama:

“Šādu vēlmi latviešu valodā nav iespējams īstenot tādēļ, ka latviešu valodas oficiālajā alfabētā nav burtu "ü" un "y". Tādēļ saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības un citvalodu īpašvārdu atveides tradīcijām šīs valsts nosaukums latviešu valodā arī turpmāk lietojams formā “Turcija””.

Tāpat uzskata arī Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā, profesore Dr. habil. Philol. Ina Druviete, kura Jauns.lv teica: “Valstu nosaukumu maiņa parasti ir saistīta ar iekšpolitiskām norisēm. Visbiežāk tam pamatā ir vēlme stiprināt valsts nacionālo un lingvistisko identitāti (piemēram, Ceilona-Šrilanka, Birma-Mjanma un tamlīdzīgi). Ja tiek mainīta vārda sakne, šīs pārmaiņas attiecībā uz valsts nosaukumu vairumā gadījumu tiek respektētas arī tās nosaukuma atveidē citās valodās.

Šajā gadījumā Turcija ir izteikusi vēlmi, lai visās valodās valsts nosaukums būtu atveidots tieši tāpat kā oriģinālformā turku valodā. Tomēr katrā valodā pastāv noteikta citvalodu īpašvārdu atveides prakse un oficiāls alfabēts, kas jārespektē. Latviešu valodā šī tradīcija ir īpaši stipra, un mūsu alfabētā nav grafēmu "ü" un "y". Visu pasaules vairāk nekā 7000 valodu vietvārdus oriģinālformā atveidot nebūs iespējams nevienā valodā. Tādēļ latviešu valodā valsts joprojām būtu saucama par Turciju, un šis vārds tā arī jāraksta”.

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore Sanda Rapa rezumē: “Turcijas nosaukums latviešu valodā mainīts netiks. Šajā gadījumā Turcija prasa nosaukumu rakstīt tikai viņu rakstībā viņu transkripcijā, nevis maina nosaukumu kā tādu”.

Atbrīvoties no sugas vārda nozīmes

Savukārt Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas vadītājs Ph.D., Mg. Paed. Uģis Nastevičs Jauns.lv teica: “Turcijas nosaukums mūsdienu turku valodā ir Türkiye [ˈtyɾcije], gan viduslaiku latīņu, gan arābu valodā (gan senatnē, gan mūsdienās) tās nosaukuma izskaņa ir “-ia” vai “-ya” [ja]. Tālab, ņemot vērā gan nosaukuma cilmes valodā, gan tā izrunu latviski, secināms, ka latviešu valodā spēkā esošā atveide jau tagad ir tuvāka par daudzās citās valodās lietoto.

Vienīgā skaņa, par ko var diskutēt, ir “c” - iespējams, turki varētu gribēt, lai latviešu rakstībā to atveidojam ar “k”, proti, Turkija, kā tas savulaik latviešu periodikā ticis lietots no 1862. līdz 1921. gadam.



Jebkurā gadījumā šis “c” vai “k” atveides jautājums risināms, piesaistot ekspertus, kas vienlīdz labi pārzina turku un latviešu valodas fonētiskās un fonoloģiskās īpatnības.

Iespējams, turku vēlme ieviest labojumus savas valsts atveidē svešvalodu rakstībā saistāma ar to, ka angļu valodā sastopami sugas vārdi ar tādu pašu rakstību (turkey), kam piemīt ne tikai “tītara”, bet arī citas, neglaimojošas nozīmes. Taču, tā kā latviešu valodā nav citu sugas vārdu, kas līdzinātos šīs valsts nosaukumam, nesaredzu pamatojumu ieviest radikālas izmaiņas tā atveidē latviešu rakstībā”.

Tā kā joprojām spēkā ir 2018. gada 31. oktobrī Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas izstrādātā informācija “Par pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem latviešu valodā”, kuros Turcija ir Turcija.