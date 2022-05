Itālija, Roma, 2022. gada 31. maijā. (Foto: Matteo Nardone/Pacific Press/Shutterstock/ Vida Press)

Itālija atceļ prasību tūristiem uzrādīt Covid-19 testus un potēšanās sertifikātus

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Lai iebrauktu Itālijā, tūristiem no trešdienas vairs nebūs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, pierādījums par atlabšanu no Covid-19 vai vakcinēšanos pret to.