"Gasum" pavēstīja, ka lūgs šķīrējtiesu izskatīt strīdu ar "Gazprom".

""Gasum" uzskata, ka pastāv paaugstināts risks, ka dabasgāzes piegāde (..) tiks apturēta, un līdz ar to dabasgāzes imports no Krievijas uz Somiju varētu beigties," teikts paziņojumā.

Pēc krievu enerģētikas uzņēmuma "RAO Nordic" izteiktajiem draudiem "kavēto maksājumu" dēļ apturēt piegādes Krievija naktī uz sestdienu pārtrauca elektroenerģijas piegādi Somijai.

Tas notika neilgi pēc Somijas amatpersonu paziņojuma, ka Somija plāno iestāties NATO.

Somija no Krievijas importē aptuveni 10% no patērētās elektroenerģijas, bet dabasgāze veido aptuveni 8% no Somijas patērētās enerģijas un lielākā daļa dabasgāzes tiek importēta no Krievijas.

Aprīlī "Gazprom" pieprasīja, lai valstis par gāzi norēķinās rubļos, ko "Gasum" atteicās darīt.

"Gasum" paziņoja, ka ir gatavs iespējamam gāzes padeves pārtraukumam un centīsies nodrošināt gāzi saviem klientiem caur cauruļvadu "Balticconnector".

Taču uzņēmums norādīja, ka pārvades jaudas ierobežojumi var sarežģīt šo procesu.

Krievija ir pārtraukusi piegādāt gāzi vairākām valstīm, kas ir atteikušās maksāt "Gazprom" rubļos, lai netiešā veidā finansiāli neatbalstītu Krieviju karā pret Ukrainu. Citās ES valstīs maksājumi par Krievijas gāzi jāveic maija vidū. Ļoti iespējams, arī tad Krievija reaģēs ar gāzes piegādes pārtraukšanu.