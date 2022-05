REUTERS/SCANPIX

Ukraiņu pretuzbrukumi pie Harkivas sagrāvuši Krievijas plānus, uzskata eksperti

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Ukrainas armija ar veiksmīgiem pretuzbrukumiem Harkivas apkaimē piespiež Krieviju atvilkt savus spēkus, un krievi spiesti atteikties no pilsētas bombardēšanas, atzinusi ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).