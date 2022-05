Putina slepenie dēli: izmeklēšana atklāj jaunas detaļas par Krievijas prezidenta iespējamās mīļākās bērniem

Pirmais zēns piedzimis slepenībā Šveicē 2015. gadā, paziņojis kāds avots, kas saistīts ar dzemdību speciālistu, kurš piedalījies dzemdībās.

Otrais dēls 2019. gadā piedzimis Maskavā ar to pašu speciālistu, kurš speciāli izlidojis uz Krieviju, liecina Šveices laikraksta "Sonntagszeitung" izmeklēšana, informē "Daily Mail".

Krievijas līderis Vladimirs Putins, kuram šogad apritēs 70 gadi, kopš 2007. gada noliedzis saistību ar olimpiskās zelta medaļas ieguvēju Kabajevu, kurai tagad ir 38 gadi.

Putins slēpis savu it kā slepeno ģimeni no vēlētājiem - un nebija klāt nevienā no dzemdībām.

Izmeklēšanā arī norādīts, ka Kabajeva ir slepenā Krievijas pirmā lēdija laikā, kad valsts cieš lielus zaudējumus kara ar Ukrainu dēļ.

Tiek apgalvots, ka šodien publiskotā jaunā ziņojuma avots ir Kabajevas personīgais draugs, kurš pazīst arī ar dzemdību speciālistu - vairāk nekā trīsdesmit gadus ar Putinu pazīstamu padomju laiku mediķi un ilggadēju Šveices pilsoni pēc emigrācijas no Krievijas.

"Mūsu avots skaidri pasaka: Alīnas attiecības ar Putinu pastāvēja. Viņu bērni - divi dēli - ir Putina bērni. Alīnai citu attiecību nebija. Tas viņai būtu bijis pārāk bīstami," vēsta laikraksts.

Ārste sieviete strādā klīnikā "Clinica Sant' Anna" itāļu valodā runājošajā Tičīno reģionā Šveicē, kur piedzimis pirmais bērns.

Dzemdību speciālists "uzturējis uzticīgas attiecības ar Putinu", teikts ziņojumā.

"Visam bija jānotiek ļoti diskrēti," laikrakstam sacīja avots.

Pirms dzemdībām Kabajeva vairākas reizes slepeni ceļojusi uz Lugāno.

Avots raksturoja Kabajevu kā "ļoti patīkamu sievieti": "Viņa ir īsta sportiste, ļoti tieša, bez pozēšanas. Viņa ieradās kopā ar māti un māsu, bet bez miesassargiem."

Kabajeva arī pirms attiecību uzsākšanas ar Putinu vairākkārt bija devusies uz Šveici, domājams, 2007. gadā.

Viņa bija "Longines" pulksteņu vēstniece no 1999. līdz 2008. gadam.

Nesen izskanēja runas, ka Kabajeva ar bērniem slēpjas kādā Šveices vasarnīcā.

Tomēr pirms desmit dienām - pēc četru mēnešu prombūtnes no publikas - viņa atkal parādījās Maskavā.

Ir norādes, ka viņa pavadījusi laiku netālu no Ženēvas 69 gadus vecā Genādija Timčenko, Putinam ļoti tuva oligarha, Ķelnes rezidencē.

11 Foto Putina favorīte Alina Kabajeva mākslas vingrotājas karjeras laikā +7 Skatīties vairāk

Timčenko pārstāvji svētdienas laikrakstam atteicās sniegt komentārus.

Putinam ir divi oficiāli atzīti bērni – 37 gadus vecā Marija un 35 gadus vecā Jekaterina, abas no pirmās sievas Ludmilas.

Krievijas "Cosmopolitan" izteicies, ka "Kabajevas sejā kaut kas tiešām ir mainījies", piebilstot, ka "leģendārā sportiste kļuvusi manāmi smukāka".

Izvairoties viņu saistīt ar Putinu, tajā teikts par sievieti, kura plaši tiek uzskatīta par Krievijas neoficiālo pirmo lēdiju:

"Alīna Kabajeva ir viena no noslēpumainākajām sievietēm mūsu valstī. Vingrotāja gandrīz nekad neparādās publiski, [neparādās] sociālajos tīklos, un nejauši viņu nav iespējams ieraudzīt ne uz ielas, ne tirdzniecības centros."

Putins, kurš 2013. gadā paziņoja par šķiršanos no bijušās "Aeroflot" stjuartes sievas Ludmilas, iepriekš ir teicis: "Man ir privātā dzīve, kurā es nepieļauju iejaukšanos. Tas ir jārespektē."

Viņš pauda nožēlu par "tiem, kas ar saviem nevīžīgajiem deguniem un erotiskajām fantāzijām lien citu "dzīvēs".

Kabajeva agrāk izteikusies, ka esot satikusi vīrieti, kurš "man ļoti patīk": "Dažreiz tu jūties tik laimīga, ka pat jūties nobijusies."

25 Foto Krievijas domes deputāte, Putina varbūtējā mīļotā Alīna Kabajeva +21 Skatīties vairāk

Savulaik viņa pozēja žurnālam "Maxim" gandrīz kaila, un fotogrāfs viņu raksturoja kā "seksa pilnu".

Ir daudz ziņu par to, ka viņa valkājusi laulības gredzenu, taču nav nekādu ierakstu par laulību.

Tiek ziņots, ka viņas rīcībā ir "Maybach" limuzīnu flote.

Daudzi krievi viņu uzskatīja par iemeslu Putina laulības šķiršanai ar bijušo pirmo lēdiju Ludmilu, 63 gadus veco, viņa abu pieaugušo meitu māti.

Kaimiņvalsts Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko devis mājienu, ka Putina šķiršanās lēmums radies, jo Kabajeva "izdarījusi spiedienu uz prezidentu".