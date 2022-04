Vācija spētu pārvarēt Krievijas naftas embargo sekas, secināts pētījumā

Enerģētikas eksperta Stefena Bukolda pētījumā teikts, ka Vācija spētu tikt galā ar embargo ietekmi uz naftas cenām, un norādīts, ka Krievijas naftas aizliegums ierobežotu Maskavas iespējas finansēt karu.

Vācijas valdība ir stingri noskaņota pret aizliegumu importēt Krievijas naftu un gāzi.

Eiropas Savienības (ES) valstis aprīļa sākumā nolēma aizliegt importēt ogles no Krievijas, bet Bukolda pētījumā norādīts, ka oglēm ir pakārtota loma Krievijas eksporta ieņēmumiem.

Nafta un gāzes piegādes veidoja aptuveni 60% no eksporta ieņēmumiem 2021. gadā.

Vācijas Ekonomikas ministrijas publiskotā informācija liecina, ka Vācijas atkarība no Krievijas naftas samazinājusies no aptuveni 35% līdz aptuveni 25%. Gaidāms, ka no gada vidus Krievijas naftas imports uz Vāciju tiks samazināts uz pusi.

Saskaņā ar "Greenpeace" pasūtīto pētījumu divas trešdaļas naftas, ko Vācija importē no Krievijas, tiek transportēta pa cauruļvadu "Družba". Viena trešdaļa tiek ievesta ar tankkuģiem.

Pētījumā norādīts, ka embargo gadījumā Vācijas austrumos rastos lielas loģistikas problēmas, jo tur "Družba" apgādā divas naftas pārstrādes rūpnīcas, kas nespētu tikt galā bez "aktīviem operatīviem un politiskiem pasākumiem Vācijā un Polijā".

