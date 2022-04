Putina aizstāvība no Šrēdera puses kļūst absurda, uzskata SPD līdzpriekšsēdētāja

Šrēders, kurš ir Krievijas enerģētikas kompānijas "Rosņeftj" padomes priekšsēdētājs un gāzesvada "Nord Stream" akcionāru komitejas priekšsēdētājs, nav nosodījis Putinu par iebrukumu Ukrainā.

Nesen intervijā laikrakstam "The New York Times" Šrēders, kurš bija Vācijas kanclers no 1998. gada līdz 2005. gadam, aizstāvēja Putinu pret apsūdzībām kara noziegumos, paziņojot, ka rīkojumi par civiliedzīvotāju masu slepkavībām Ukrainā, visticamāk, nākuši no zemāka ranga virsniekiem, nevis Putina.

Eskena norādīja, ka Šrēdera aiziešana no amatiem Krievijas valsts uzņēmumos būtu bijusi nepieciešama, lai glābtu viņa reputāciju kā bijušajam kancleram.

"Diemžēl, viņš neievēroja šo padomu," sacīja Eskena.

"Gerhards Šrēders daudzus gadus darbojies vienīgi kā uzņēmējs, un mums vajadzētu pārtraukt uztvert viņu kā vecāku valstsvīru, kā bijušo kancleru," paziņoja Eskena.

"Viņa Vladimira Putina aizstāvība pret apsūdzībām kara noziegumos ir galīgi absurda," norādīja Eskena.

Jaunākajam par Krievijas uzbrukumu Ukrainā seko līdzi Jauns.lv teksta tiešraidē.