"Azovstaļ" apšaude nav pārtraukta, ziņo Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks

21.aprīlī Putins aizsardzības ministram Sergejam Šoigu deva pavēli pārtraukt uzbrukumu Krievijas spēku bloķētajai rūpnīcai, kur patvērušies simtiem civiliedzīvotāju un karavīru.

Kā uzskata Lielbritānijas izlūkdienesti, Putina atteikšanās ieņemt "Azovstaļ" triecienā var liecināt par nodomu izbrīvēt Krievijas spēkus uzbrukumam citos virzienos Ukrainas austrumos.

Tikmēr saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu datiem Krievija tomēr nav pilnībā atteikusies no plāniem uzbrukt Mariupoles rūpnīcai un gatavojas turp nosūtīt Nacionālās gvardes un Federālā Drošības dienesta (FSB) spēkus.

Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs, atskatoties uz sestdienas notikumu attīstību, paziņojis, ka pa uzņēmuma teritoriju tiek šauts "no jūras, sauszemes un gaisa, no tankiem, no visurienes, kur vien iespējams šaut".

Naktī uz svētdienu Krievijas spēki apšaudījuši ar raķetēm Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalu, sagraujot astoņas ēkas un nogalinot vienu cilvēku, paziņojis apgabala militārās administrācijas vadītājs Valentīns Rezņičenko.

Kā viņš raksta vietnē "Telegram", raķešu triecienos cietusi dzelzceļa infrastruktūra a Pavlohradas rajonā un ražošanas ēka kādā rūpnīcā.

