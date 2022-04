"Cilvēki, kas ar jums nav kārtībā? Bezatbildīgie neglābs divpadsmit gadus vecu labradoru no sprādzieniem un nevilks to pāri visai valstij. Vai jūs to saprotat? Dodiet viņiem dzīvesvietu, lūdzu," raksta Gina.

Viņa pastāsta pāris no gadījumiem, par kuriem tikusi informēta.

"Ženka raksta: "Es nevaru atrast dzīvokli Kropivnickā, jo viņi neizīrē bēgļiem ar suni." Viņa skraidīja pa visu pilsētu, ubagodama, raudādama. Tikmēr Irka nakšņo mašīnā kaut kur pie Vinnicas, jo viņai ir trīs kaķi un šinšila. Savukārt Marinka savu mopsi izved tikai tumsā, lai jaunie Ļvivas kaimiņi neredz un nepasaka saimniekam," stāsta žurnāliste.

Viņa nespēj noticēt, ka tautieši šādā brīdī spēj domāt par to, ka dzīvoklim varētu tikt nodarīta kāda maza, nenozīmīga skāde, kamēr citviet valstī tiek iznīcinātas mājas, nemaz nerunājot par zvērīgajiem notikumiem Bučā. "Buldogs sakošļās krēsla kāju? Kaķis ar ķepu aizķers vecmāmiņas aizkaru," neticīgi jautā Gina.

Viņa norāda, ka esot tādi nekustamā īpašuma izīrētāji, kuri piekrīt izīrēt ar bērniem, bet nekādā gadījumā ar dzīvniekiem.

"Tas ir tāpat kā jūs teiktu māmiņai, kas stāv uz jūsu durvju sliekšņa ar diviem maziem bērniem: "Nu, varat ar meiteni, bet zēnu mēs neņemsim, jo viņš ir dīvains, viņš zīmēs uz sienām."

Dzīvnieki ģimenē vienmēr ir bērni. Ticiet man - cilvēkam-, kurš nekad nav bijis bumbas patvertnē. Pat ne tad, kad raķetes lidoja virs mājas. Kāpēc? Jo man ir dobermanis. Es nevaru tur ieiet kopā ar viņu, bet es nevaru arī bez viņa," raksta sieviete.

Gina aicina nekustamā īpašuma izīrētājus apdomāties un atļaut izīrēt arī ar dzīvniekiem.

Sava ieraksta noslēgumā žurnāliste norāda, ka viņai ir neticami paveicies: "Es pateikšos savam kolēģim līdz mūža galam. Viņš vienkārši iedeva man sava dzīvokļa, kurš atrodas Dņipro, atslēgas, nejautājot par mana suņa izmēru."

Jau ziņots, ka daudzi ukraiņi ir pametuši savas mājas, meklējot patvērumu citās Ukrainas pilsētās, bet liela daļa ir pavisam pametusi valsti.

