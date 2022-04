Viņa vērtējumā, no Krievijas armijas pirms 24.februārī sāktā kara Ukrainā neviens negaidīja "kaut kādu supersniegumu", tomēr tās atpalicība ir bijusi pārsteidzoša.

"Tā ir armijas pavēlniecības struktūra, kura saglabājusies no pagājušā gadsimta un ir pilnīgi atšķirīga no Ukrainas, kura jau ir lielā mērā decentralizēta un līdzinās NATO armijas modelim. No otras puses tam nevajadzētu mūs pārsteigt, bet tas tomēr bija šoks," klāstījis Grozevs.

"Bellingcat" pētnieciskais žurnālists arī vērsis uzmanību uz Ukrainas karavīru sagatavotību, pēdējo gadu laikā apgūstot operatīvo plānošanu un taktisko lēmumu pieņemšanu, negaidot pavēli no augstāka ranga. Kā nozīmīgu faktoru viņš pieminēja arī Ukrainas sabiedrības vienotību, pretojoties okupantiem.

"Visskaistākais no šiem simboliem ir traktoristi, kuri izveidoja traktoristu bataljonu," sacīja Grozevs, augsti novērtējot Ukrainas sabiedrības motivācijas līmeni.