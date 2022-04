Ukrainā kopš kara sākuma nogalināti teju 2000 civiliedzīvotāji

OHCHR no kara sākuma apstiprinājis 485 vīriešu, 313 sieviešu, 31 meitenes un 54 zēnu nāvi karadarbības rezultātā. Nogalināti ir arī 72 bērni un 977 pieaugušie, kuru dzimums pagaidām nav noskaidrots, liecina otrdien publicētais ziņojums.

Ievainoto vidū ir 297 vīrieši, 222 sievietes, 42 meitenes un 52 zēni, kā arī 145 bērni un 1820 pieaugušie, kuru dzimums pagaidām nav zināms.

Lielākā daļa no kara upuriem nogalināti vai ievainoti ar šāviņiem un ieročiem, kuru iedarbība skar plašu teritoriju, piemēram, ar raķetēm, reaktīvajiem daudzstobru mīnmetējiem vai aviācijas bumbām.

ANO cilvēktiesību biroja vērtējumā reālais civilo upuru skaits Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu ir krietni lielāks, jo ir apgrūtināta informācijas iegūšana no vietām, kurās turpinās aktīva karadarbība, piemēram, no Mariupoles un Volnovahas Doneckas apgabalā, no Izjumas Harkivas apgabalā, no Severodoneckas un Rubižnes Luhanskas apgabalā un no Trostjanecas Sumu apgabalā, no kurienes tiek ziņots par lielu upuru skaitu civiliedzīvotāju vidū. OHCHR visu saņemto informāciju pārbauda, un no šīm vietām saņemtie dati vēl nav apstiprināti un iekļauti kopējā upuru skaitā.

Saistītās ziņas "Meduza" publicēti drona video pierāda, ka Bučas civiliedzīvotāji nogalināti krievu okupācijas laikā "16 gadus vecu meiteni izvaroja un sašāva pakausī." Atpazīts viens no Bučas slaktiņa upuriem "Cik vēl ukraiņu Krievija paspēs nogalināt, lai jūs atrastu sevī nedaudz apņēmības," Zelenskis aicina ieviest sāpīgas sankcijas

28 Foto Skaudri skati: aplenktā Ukrainas pilsēta Mariupole 2022. gada martā +24 Skatīties vairāk

74 Foto Putina karš tuvplānā: Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva un tās cilvēki 2022. gada martā +70 Skatīties vairāk