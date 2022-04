"Kuģis ir liels un šoks ir liels," uz prāmja "Isabelle" klāja patvērušies 2100 ukraiņu bēgļi

Prāmis "Isabelle", ar kuru tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju no Rīgas devušies kruīzā uz Stokholmu, tagad stāv Tallinas ostā. Kuģa auto klājs ir atvērts, un pa to kuģī iebrauc bēgļu autobusi, pārvedot viņus šurp no pilsētas viesnīcām. To iespējas uzņemt bēgļus ir izsmeltas. Tāpēc cilvēkus pārvieto uz kuģi. Ierastās kruīza kņadas gan nav. Visi iekārtojas. Mammas pārsteidz kajīšu šaurība. Savukārt bērni cenšas neizlaist no rokām uzdāvātos ronīšus.

"Ja es būtu viena, tad es paliktu ar vīru. Bet bērniem tas ir traumējoši. Vīrs teica – labāk lai skatās uz Eiropu, nevis karu," stāstīja Viktorija, kura ieradusies no Kijivas.

Kuģī ģimenes varēs dzīvot mēnesi, kopumā prāmis fraktēts uz četriem mēnešiem. Osta ir tuvu vecpilsētai, ģimenes pilsētu var sasniegt kājām.

Uz kuģa darbosies arī visas ēdināšanas iestādes. Bēgļiem tiks piedāvātas brokastis, pusdienas un vakariņas. Pavārs atzina, ka lielākais izaicinājums būšot paēdināt visus 2100 bēgļus. Plānots, ka pilns kuģis būs nedēļas beigās.

"Mēs varam uzņemt uz klāja 2100 bēgļu. Gultu gan ir vēl vairāk, bet gribam atstāt mazliet brīvas telpas. Un līdz ar to strādās 60–70 apkalpes locekļi," pastāstīja “Tallink” komunikācijas vadītāja Katrī Linka.

Par komandas locekļiem var kļūt arī uz kuģa izmitinātie. Ukrainas bēgļiem "Tallink" piedāvās darbu uz prāmja. Īpaši svarīgi tas varētu būt tām mammām, kurām ir mazi bērni un svarīgi būt viņu tuvumā.

"Darbi būs dažādi. Sākot no pavāriem virtuvē, no viesmīļiem, apkopējiem. Nezinu vēl par citiem pakalpojumiem, ko iestādes lems atvērt uz klāja. Te var būt bērnudārzs, piemēram, tad būs vajadzīgas auklītes. Ja uz klāja atvērs nelielu skolu, tad varēs strādāt skolotāji. Mēs sāksim piedāvāt darbu nākamnedēļ," klāstīja Linka.

Pēdējā laikā bēgļu plūsma uz Igauniju nav tik intensīva.

"Bēgļu plūsma ir samazinājusies. Pirms divām nedēļām ieradās 1000 cilvēku dienā. Tagad ir 350," norādīja Ārkārtas reaģēšanas komandas vadītājs Kerts Valdars.

Līdz šim Igaunijā ieradušies vairāk nekā 27 tūkstoši kara bēgļu. 6000 nepieciešams atbalsts mājokļa jautājumā. Līdz ar to var teikt, ka viena trešdaļa tagad mājas radusi uz prāmja "Isabelle".

