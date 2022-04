Bučas slaktiņa rīkotāji varētu atgriezties Ukrainā

Kļuvis zināms, ka Krievijas 35. armijas 64. motorizēto kājnieku brigāde pēc izvešanas no Ukrainas teritorijas šobrīd izvietota Baltkrievijā netālu no Maziras, bet līdz 6. aprīlim to paredzēts pa dzelzceļu pārvietot uz Belgorodu Krievijā.

Pēc Bučas pilsētas atbrīvošanas no Krievijas karaspēka uz ielām atklājas okupantu kara noziegumi

Pēc divas dienas ilgas atpūtas brigādi plānots atkal sūtīt uz Ukrainu iesaistīšanai karadarbībā vienā no karstākajiem frontes punktiem Harkivas virzienā.

Parasti Krievijas vienībām, kas atvilktas no karadarbības zonas, dod ievērojami ilgāku laiku atpūtai.

Ukrainas izlūkdienests norāda, ka tas liecina par 64. brigādei paredzētajiem "īpašajiem uzdevumiem".

Pirmkārt, Bučas slaktiņa rīkotājiem, domājams, uzdots turpināt slepkavošanu citās Ukrainas pilsētās.

Otrkārt, krievu pavēlniecība, steidzami nosūtot vienību uz fronti, cer iespējami ātrāk atbrīvoties no savu kara noziegumu lieciniekiem.

