Svētdienas, 3. aprīļa, agrā rīta stundā Sakramento restorānu un bāru rajonā atskanēja šāvienu skaņas, un cilvēki pēkšņi sāka skriet. Tuvumā esošie policisti reaģēja un devās uz apšaudes vietu, tur ieraugot cilvēku pūli, raksta BBC.

Neviens aizdomās turamais vēl nav aizturēts. Izmeklētāji notikuma vietā mudināja aculieciniekus sniegt jebkādu informāciju, kas spētu palīdzēt identificēt vainīgos.

Policija apstiprinājusi, ka šāvēji bija vairāki.

Apšaude notikusi aptuveni plkst. 2 no rīta netālu no vietas, kur atrodas “Golden One Center”, kur basketbolu spēlē “Sakramento Kings”. Vieta ir vien dažu ielu attālumā no Kapitolija ēkas.

Telefona zvans, pēc kura sabrūk pasaule

Pamela Harisa ziņu aģentūrai “Reuters” pastāstīja, ka viņa plkst. 2.15 saņēmusi telefona zvanu no savas meitas. Viņa savai mātei pavēstīja, ka ir miris viņas Pamelas 38 gadu vecais dēls Serdžio, Viņš tika nošauts pie naktskluba.

“Viņa teica, ka viņš ir miris. Es vienkārši sabruku,” apšaudes vietā stāstīja Harisa. “Es tagad nevaru iet prom no šejienes, kamēr es nezinu, kas notiek. Es nekur neiešu. Šķiet, ka šis ir sapnis.”

32 gadu vecā Kaja Harisa, kura savai mātei pavēstīja par brāļa nāvi, sacīja, ka tika uzmodināta nakts vidū, kad viņai piezvanīja kāds ģimenes loceklis, sakot, ka viņam šķiet, ka viņas brālis ir nogalināts. Kaja sacīja, ka viņa domā, ka viņš tika nošauts pie naktskluba, kur arī viņa iepriekš ir bijusi.

Lai jaunieši netiktu nošauti, kamēr izklaidējas

Pilsētas deputāte Katija Venecuēla, kura pārstāv rajonu, kurā notika apšaude, pēc notikušā sniedza asaru pilnu preses konferenci. "Man sāp sirds un es esmu ārkārtīgi sašutusi," viņa sacīja.

"Mūsu kopiena nav pelnījusi šo," teica Venecuēla, solot darīt visu, ko vien var, lai jaunieši "netiktu nošauti uz ielas, kamēr viņi izklaidējas."