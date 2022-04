Ukraiņu bēgļi kāpj autobusā uz Ukrainas-Polijas robežas. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Tallinā un Helsinkos no Sankpēterburgas autobusos ierodas daudzi uz Krieviju izvestie ukraiņi

Daudzi ukraiņu bēgļi, kurus Krievijas karaspēks no valsts austrumdaļas, arī no aplenktās Mariupoles, izvedis uz Krievijas teritoriju, pēdējā laikā ar satiksmes autobusiem no Sanktpēterburgas ierodas Igaunijā, sabiedriskajai raidorganizācijai ERR apliecinājuši pārvadātāji.