Glābējiem nav izdevies atrast nevienu "China Eastern" lidmašīnas katrastrofas upuri

Tā ir lielākā katastrofa Ķīnas gaisa satiksmē vairāk nekā desmit gadu laikā.

"Lidmašīnas atlūzas tika atrastas notikuma vietā, tomēr līdz šim nav atrasts neviens no cilvēkiem, kas bija lidmašīnā, ar kuru pazaudēts kontakts," CCTV ziņoja vairāk nekā 18 stundas pēc pirmdienas pēcpusdienā notikušās avārijas.

Reisa "MU5735" lidmašīna "Boeing 737-800NG" ar 123 pasažieriem un deviņiem apkalpes locekļiem, kas bija ceļā no Kuņminas Juņnaņas provincē uz Guandžou Guandunas provincē avarēja lauku teritorijā netālu no Vudžou pilsētas Guansji reģionā.

Pēc avārijas kalnainajā Tenas reģionā izcēlās ugunsgrēks, kas bija redzams pat NASA satelīta attēlos.

Ķīnas valsts ziņu aģentūra "Sjiņhua" vēstīja, ka ar bezpilota lidaparātiem un manuāli tiek meklētas lidmašīnas melnās kastes, kurās glabājas informācija par lidojumu un pilotu kabīnes sarunu ieraksti.

Karavīri un glābēji vietā, kur atrastas lidmašīnas atlūzas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vietnes "FlightRadar24.com" dati liecina, ka "China Eastern" lidmašīna lidoja 8840 metru augstumā, kad ap plkst 14.20 pēc vietējā laika (8.20 pēc Latvijas laika) strauji sāka zaudēt augstumu nokrītot līdz 2255 metriem, tad uz brīdi paceļoties apmēram 370 metrus un atkal zaudējot augstumu. Datu pārraide lidmašīnas pārtrūka 96 sekundes pēc tam, kad tā sāka zaudēt augstumu.

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins aicināja veikt plašu glābšanas operāciju un izmeklēšanu, lai garantētu pilnīgu civilās aviācijas drošību.

Valsts mēdiji vēstīja, ka pārtraukta visu "China Eastern" flotē esošo lidmašīnu "Boeing 737-800" izmantošana. Ķīnas aviokompānijām ir gandrīz 1200 "Boeing 737-800" lidmašīnu. Aviācijas eksperti atzīst, ka parasti visas flotes izmantošana tiek apturēta tad, ja ir aizdomas par tehniskām problēmām konkrētam lidmašīnas modelim, turklāt, ja arī citas Ķīnas aviokompānijas sekos "China Eastern" piemēram, tiks ietekmēta Ķīnas iekšzemes satiksme.

"China Eastern" ir viena no trim lielākajām Ķīnas aviokompānijām. Tā lido uz 248 galamērķiem Ķīnā un ārvalstīs. Avarējušo lidmašīnu no "Boeing" tā saņēma 2015.gada jūnijā. Kopumā tāš flotē ir vairāk nekā 600 lidmašīnas, no kurām 109 ir "Boeing 737-800".

"Boeing 737-800" reisos tiek izmantotas kopš 1998.gada. "Boeing" informē, ka pārdotas vairāk nekā 5100 šī modeļa lidmašīnas. Nevalstiskās organizācijas "Flight Safety Foundation" paspārnē esošā "Aviation Safety Network" apkopotie dari liecina, ka gadu gaitā "Boeing 737-800" lidmašīnas bijušas iesaistītas 22 incidentos, kad tās vairs nav iespējams saremontēt, un to avārijās gājuši bojā 612 cilvēki.

Ķīnas gaisa satiksme ir būtiski uzlabojusies kopš pagājušā gadsimta 90.gadiem. Iepriekšējā lielākā aviokatastrofa Ķīnā notika 2010.gada augustā, kad "Henan Airlines" lidmašīna "Embraer ERJ 190-100" nolaidās garām Jičuņas lidostas skrejceļam Heilundzjanas provincē un aizdegās. Avārijā gāja bija 44 no 96 cilvēkiem. Izmeklētāji atzina, ka tā bijusi pilota kļūda.

"China Eastern" lidmašīna pēdējo reizi fatālā avārijā bija iesaistīta 2004.gada novembrī "Bombardier CRJ-200" lidmašīna neilgi pēc pacelšanās no Iekšējās Mongolijas Baotou lidostas iegāzās sasalušā ezerā. Avārijā gāja bojā 53 cilvēki, kas atradās lidmašīnā un divi, kas bija uz zemes.

Savukārt lielākā "Boeing 737-800" avārija bija 2020.gada janvārī, kad Irānas Revolucionārā gvarde kļūdas dēļ notrieca "Ukraine International Airlines" lidmašīnu ar 176 cilvēkiem, kuri visi gāja bojā.