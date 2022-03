"Tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Šie oligarhi ļāva darīt Vladimiram Putinam to, ko viņš dara. Uz viņa rokām ir asinis," intervijā laikrakstam "The Times" pavēstīja Trasa.

Pēc Trasas teiktā, viņa uzskata, ka futbola kluba "Chelsea" īpašnieks miljardieris Romans Abramovičs nevarēs atgriezties Lielbritānijā. "Es neredzu tādu situāciju," sacīja Trasa.

Viņa norādīja, ka Rietumiem ir jāgūst mācība no tā, ka tie kopš Aukstā kara nav darījuši pietiekami Krievijas atturēšanai.

"Tas sākās no Aukstā kara beigām, kad mēs samazinājām izdevumus aizsardzībai. Es domāju, ka Rietumi sāka zaudēt modrību [premjerministra Tonija] Blēra laikā (atradās premjera amatā no 1997. līdz 2007.gadam) un turpināja to līdz šim laikam. Bija virkne lūzuma punktu. Un ik reizi Rietumi neuztvēra nopietni to, ka plāno Putins," sacīja Trasa.

Samierināšanās ar autoritāriem režīmiem vairs nedrīkst būt, norādīja Trasa.

"Pēdējos 20 gados bijis pārāk daudz samierināšanos ar autoritāriem režīmiem par labu tirdzniecībai un ekonomiskajai izaugsmei, pārāk daudz bezrūpības un nepietiekamas uzmanības drošībai un aizsardzībai. Tā ir kopīga problēma. Kopumā brīvā pasaule pārāk daudz uzmanības pievērsa lētas naftas, lētas elektronikas, lētu preču iegūšanai uz mūsu brīvības un drošības rēķina," pavēstīja Trasa.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24.februārī Lielbritānija "melnajā sarakstā" iekļāvusi vairāk nekā 1000 Krievijas un Baltkrievijas fizisko un juridisko personu, ieskaitot desmitiem krievu oligarhu.