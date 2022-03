Putins neapstāsies pie iebrukuma Ukrainā, brīdina Petro Porošenko

Runājot ar "Sky News", viņš sacīja, ka Putins pieprasa Krimu un Donbasa reģionu no Ukrainas, bet rīt viņš pieprasīs Skotiju no Lielbritānijas un Aļasku no ASV.

"Viņš vēlas iznīcināt ne tikai Ukrainu, bet visus Rietumus, tostarp Apvienoto Karalisti un ASV," viņš sacīja.

"Nemēģiniet panākt kompromisu ar Putinu," viņš brīdināja, sakot, ka Krievijas prezidents "vienmēr ies tālāk".

Porošenko sacīja, ka uzlidojums virs Ļvivas nedēļas nogalē, netālu no Polijas robežas, bijis "simbolisks" un parādījis, ka Putins ir gatavs spert soli tālāk konfliktā.