Traģiskā autoavārijā Īrijā bojā gājusi jauna sieviete no Valmieras

Satiksmes negadījuma brīdī automašīnā pavisam atradušies trīs cilvēki. Viens no cietušajiem bijis 27 gadus vecs vīrietis no Īrijas, kurš no gūtajiem ievainojumiem miris notikuma vietā. Savukārt 35 gadus vecā latviete Līga Smolaka, kas uz Īriju bija pārcēlusies no Valmieras, pēc avārijas tika nogādāta “Mayo” universitātes slimnīcā, kur vēlāk izdzisusi arī viņas dzīvība. Trešais pasažieris izdzīvojis un pašlaik ārstējas slimnīcā.

Īrijas policija izmeklē notikušā apstākļus, aicinot pieteikties ikvienu, kas varētu liecināt par notikušo: “Jebkurš satiksmes dalībnieks, kuram varētu būt kameras videomateriāli vai kurš minētajā laikā devās pa ceļu Nr. R293 un ir liecinieks autoavārijai, tiek lūgts iesniegt liecības un videomateriālus Gardai,” teikts policijas paziņojumā.