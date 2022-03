RBK programmā “Indekss”, kas bija veltīts vērtspapīru investīcijām, kā eksperts uzstājās investīciju kluba “Sojuzņiki” (“Sabiedrotie”) dibinātājs, biržas jautājumu eksperts, ekonomists Aleksandrs Butmanovs, kurš ir viens no redzamākajiem Krievijas biržas tirgus analītiķiem. Reaģējot uz Krievijas ekonomikas sabrukumu un ieviestajām sankcijām pret Krieviju, viņš iedzēra “piemiņas malku” – tiesa gan, minerālūdeni, respektējot noteikumus, kas aizliedz reklamēt alkoholu.

Pēc raidījuma vadītājas Elīnas Tihanovas sveiciena viņš atteicās teikt “Labdien!”, jo šis nav laiks, kad valdot “laba diena”. Uz jautājumu, vai viņš turpinās darbu kā biržas brokeris, Butmanovs atbildēja, ka tagad “gatavojas strādāt par Ziemassvētku vecīti, tāpat kā pirms 25 gadiem”.

“Dusi mierā, dārgais biedri!”:

Pēc tam viņš pacēla minerālūdens pudeli un paziņoja, ka iedzers par Krievijas fondu biržas nāvi, kura iestājusies pret Krieviju noteikto sankciju dēļ, sakot: “Cienījamā fondu birža, tu mums bija tuva un interesanta. Dusi mierā, dārgais biedri!”.

Raidījuma vadītāja uz to nekādi nereaģēja, bilstot, ka “nekādā veidā nekomentēs šo zibakciju”.

Jāteic, ka ikdienu Krievijas ekonomika vārda tiešā nozīmē piedzīvo kritienus bezdibenī. Piemēram, Krievijas bankas šonedēļ kredītprocentu likmes pacēla no 9,5% līdz 20% gadā. Tikko Krievijas biržas operācijās, kas saistītas ar valūtas pirkšanu, ieviesta 30% liela komisija, pēc būtības - nodoklis. Eksperti uzskata, ka tas saistīts ar to, lai Krievijas iedzīvotāji straujos tempos neizņemtu skaidru naudu un to atstātu savos banku kontos.

Rubļa vērtība strauji krītas, un Maskavas veikali vārda tiešā nozīmē tiek izslaucīti pa tīro. Piemēram, 3. martā, kad tika paziņots, ka no Krievijas aiziet arī mēbeļu tirgotājs “Ikea”, tā pēdējā darba dienā cilvēki rindā pie veikala stāvēja apmēram sešas stundas. Vispirms viņi pirka to, kas varētu būt nepieciešams, bet pēc tam to, kas “palika pāri”.

Burzma un ažiotāža pirms Maskavas “Ikea” veikala slēgšanas:

Tiek uzskatīts, ka īstās sankciju sekas parastais Krievijas iedzīvotājs varētu sākt izjust pēc kādām trim nedēļām, kad pilnībā būs apstājušās ierastās loģistikas ķēdes (pagaidām vēl darbojas piegādes, kas tika uzsāktas pirms Krievijas-Ukrainas kara) un veikalos sāksies jauno preču piegāde par jaunajām cenām. Piemēram, “YouTube” publicētajos sižetos varam redzēt, ka cenas Krievijas veikalos kāpj kosmiskos ātrumos. Kāda pircēja piefiksējusi, ka vistas stilbiņu cena dienas laikā kāpusi par 70%.