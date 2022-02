Šveicē notiks referendums par tabakas reklāmas aizliegumu

Šveice tabakas reklāmas ierobežošanā ievērojami atpaliek no vairuma bagāto valstu, kas lielā mērā tiek skaidrots ar Šveicē bāzēto pasaules vadošo tabakas uzņēmumu spēcīgo lobiju.

Pašlaik visā valstī lielākā daļa tabakas reklāmu joprojām ir likumīgas, izņemot televīziju un radio reklāmas, kas īpaši paredzētas nepilngadīgajiem.

Lai gan daži Šveices kantoni ir ieviesuši stingrākus reģionālus likumus un tiek gaidīts jauns valsts likums, referenduma atbalstītāji uzskata, ka ir nepieciešami daudz stingrāki ierobežojumi, lai pasargātu jauniešus no tabakas atkarības.

Aktīvistiem izdevies savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai sarīkotu referendumu par tabakas produktu reklāmas aizliegumu vietās, kur to var redzēt nepilngadīgas personas.

Aptaujas liecina, ka ievērojams vairākums vēlētāju atbalsta šo iniciatīvu, kas faktiski aizliegtu visas tabakas reklāmas.

Taču, lai gan iegūt vairākumu balsu var būt viegli, daudz grūtāk varētu būt iegūt pietiekamu atbalstu visos 26 Šveices kantonos, lai nodrošinātu tā dēvēto dubulto vairākumu, kas nepieciešams iniciatīvas pieņemšanai.

Iniciatīvas pretinieki, kuru vidū ir Šveices valdība un parlaments, uzskata to par pārāk radikālu.

Aizliedzot būtībā visu tabakas reklāmu bērnu aizsardzības vārdā, nozīmē "infantilizē pieaugušos", norādīja darba devēju organizācijas lobists un iniciatīvas pretinieku kampaņas preses pārstāvis Patriks Eperons.

Līdzīgas bažas paudis arī uzņēmums "Philip Morris International" (PMI), kas ir pasaulē lielākā tabakas kompānija un, līdzīgi uzņēmumiem "British American Tobacco" un "Japan Tobacco", bāzējas Šveicē.

"Tā ir slidena nogāze, ciktāl tas attiecas uz individuālo brīvību," ziņu aģentūrai AFP norādījis PMI Šveices nodaļas preses pārstāvis.

Tas "bruģē ceļu turpmākiem reklāmas aizliegumiem tādiem produktiem kā alkohols vai cukurs", viņš piebildis, atzīstot, ka uzņēmums ir piešķīris finansējumu kampaņai pret šo iniciatīvu.

"Slidenās nogāzes" arguments dominē iniciatīvas pretinieku reklāmās, kurās redzama arī pārsvītrota desa, liekot noprast, ka drīzumā varētu tikt aizliegta arī gaļas izstrādājumu reklāma.

Žans Pols Humērs, kurš vada Ženēvas atkarību novēršanas centru un darbojas kā iniciatīvas atbalstītāju kampaņas pārstāvis, kategoriski noraidījis šo salīdzinājumu.

"Nav neviena cita patēriņa produkta, kas nogalina pusi no visiem lietotājiem," norādījis Humērs.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem tabaka ik gadu nogalina vairāk nekā astoņus miljonus cilvēku.

Šveicē, kuras iedzīvotāju skaits sasniedz 8,6 miljonus, ik gadu tiek reģistrēti vidēji 9500 ar tabakas lietošanu saistīti nāves gadījumi, bet simtiem cilvēku smēķēšanas dēļ cieš no hroniskām slimībām.

"Tas ir milzīgs slogs veselības aprūpes sistēmai," norādījis Šveices Tabakas kontroles asociācijas vadītājs. Viņš un citi uzskata, ka intensīvā tabakas nozares lobēšana ir kavējusi centienus samazināt smēķēšanas līmeni.

Pašreiz aptuveni 27% Šveices pieaugušo iedzīvotāju patērē tabakas produktus, kas ir divreiz vairāk nekā Austrālijā, kur sen spēkā stingrāki tabakas reklamēšanas likumi.

"Šveice patiešām atpaliek no citām valstīm ar augstu ienākumu līmeni," norādījusi Marija Asunta no globālās tabakas nozares uzraudzības organizācijas STOP, skaidrojot to ar "diezgan labvēlīgo vidi transnacionāliem tabakas uzņēmumiem".

Tabakas nozare ik gadu Šveices ekonomikā ienes aptuveni sešus miljardus Šveices franku (5,7 miljardus eiro) - vienu procentu no Šveices iekšzemes kopprodukta, un tā nodrošina aptuveni 11 500 darbavietu.

Iniciatīvas pretinieki apgalvo, ka pieprasītais reklāmas aizliegums ir lieks, jo nākamgad jāstājas spēkā jaunam, stingrākam tabakas likumam.

Šis likums, par kuru Šveices likumdevēji pēc gadiem ilgām debatēm nobalsoja pagājušā gada septembrī, pirmo reizi valstī noteiks minimālo vecumu tabakas iegādei, kas būs 18 gadi. Tas arī pastiprinās ierobežojumus tabakas reklāmām, tostarp aizliegs reklamēt tabakas produktus reklāmas stendos un kinoteātros.

Taču tabakas pretinieki uzskata, ka jaunais likums neko nedara, lai paceltu Šveici no zemākās vietas Eiropā tabakas reklāmas ierobežojumu ziņā.