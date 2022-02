Rets skats: sabiedrībā kopš ilgiem laikiem iziet Kima Čenuna ģimenes sievietes; ļaudis gavilē

Ziemeļkorejas pirmo lēdiju pēdējā laikā sabiedrībā redzēt nākas reti. Pēdējo reizi viņa apmeklējusi publisku pasākumu pērnā gada 9. septembrī, kad valsts dibināšanas gadadienā pievienojās vīram, lai apmeklētu Kumsusanas Saules pili, kurā atrodas Kima nelaiķa vectēva un tēva iebalzamētie ķermeņi.

Kopā ar ģimeni koncertu apmeklēja arī Kima Čenuna tante Kima Kjonhi. Čenuna tēva māsa sabiedrībā nebija redzēta pat divus gadus.

Ziemeļkorejas izplatītajā videomateriālā redzams, kā pūlis ar gavilēm un aplausiem sagaida zālē Čenunu un viņa sievu. Pāris vēlāk kāpis uz skatuves, kur fotogrāfējies kopā ar koncerta māksliniekiem.

Foto: Ekrānuzņēmums

Korejas Centrālā ziņu aģentūra raksta: "Kad Kims ieradās teātra zālē kopā ar savu sievu Ri Soldžu, skanot apsveikuma mūzikai, skatītāji sauca vētrainu "Urā!""

Ziņu aģentūra arī norāda, ka auditorija atzinīgi novērtējot to, ka valsts vadītājs "ievieš šai zemē jaunu pasauli un jaunu ēru, kad cilvēku ideāli, laime un vēlme izveidot spēcīgu valsti tiek vispusīgi pārvērsta realitātē".

Koncerta laikā mākslinieki izpildījuši dziesmas un dejas, kas demonstrē Ziemeļkorejas iedzīvotāju "vienprātīgo vienotību" un viņu centību veidot sociālistisku valsti, "kuru pasaule apskaustu".

Čenuna sieva Ri savulaik izpelnījusies starptautisku uzmanību, jo bieži pavadījusi Ziemeļkorejas līderi sabiedriskos, biznesa un pat militāros izbraucienos. Tas bijis pilnīgs pretstats Čenuna tēvam Kimam Čeniram, kurš ar sievu sabiedrībā izgāja ārkārtīgi reti.

Pēc tam, kad Ri Soldžu piepeši nozudusi no sabiedrības acīm, klīda baumas par viņas veselību un iespējamo grūtniecību. Pēc gadu ilgas "prombūtnes" viņa pērnā gada februārī atkal izgāja sabiedrībā.

Dienvidkorejas Nacionālais izlūkošanas dienests norāda, ka sieviete, acīmredzot, atturējusies no publisku pasākumu apmeklēšanas, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas. Tiek uzskatīts, ka pārim ir trīs kopīgi bērni, kuri rūpīgi tiek sargāti no liekas publicitātes.

