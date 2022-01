Ģerbonis pie Krievijas vēstniecības ēkas Kijevā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Laikraksts "The New York Times" vēsta par Krievijas diplomātu evakuāciju no Ukrainas

Krievija sākusi evakuēt diplomātus no savas vēstniecības un konsulātiem Ukrainā. Par to ziņo laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz augsti kvalificētu Ukrainas drošības dienesta darbinieku.