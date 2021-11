Krievija atzīst satelīta iznīcināšanu raķetes izmēģinājumā, bet noliedz tā bīstamību

"Krievijas Aizsardzības ministrija veiksmīgi veica izmēģinājumu, kura rezultātā tika iznīcināts Krievijas kosmosa kuģis "Tselina-D", kas atradās orbītā kopš 1982.gada," paziņoja ministrija.

ASV pirmdien nosodīja Krieviju par to, ka tā veikusi "bīstamu un bezatbildīgu" kosmosa raķetes izmēģinājumu, uzspridzinot vienu no saviem satelītiem un radot atlūzu mākoni, no kura bija spiesta izvairīties Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) apkalpe.

SKS apkalpe, kurā pašlaik ir četri amerikāņi, viens vācietis un divi Krievijas pilsoņi, tika pamodināta un aicināta aizvērt stacijas lūkas un pēc tam patverties atgriešanās kuģos, kas ir standarta procedūra ārkārtas gadījumā, ja būtu nepieciešama evakuācija.

SKS apkalpes locekļi devās uz kosmosa kuģiem "Dragon" un "Sojuz" un palika tur apmēram divas stundas, vēstīja ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA).

Krievijas armija paziņoja, ka veic plānotas darbības, lai stiprinātu savas aizsardzības spējas, taču noliedza, ka izmēģinājums būtu bijis bīstams.

"ASV noteikti zina, ka radušies fragmenti izmēģinājuma laika un orbitālo parametru ziņā neradīja un neradīs draudus orbitālajām stacijām, kosmosa kuģiem un kosmosa aktivitātēm," paziņoja Krievijas armija.

Aizsardzības ministrija apstiprināja satelīta iznīcināšanu neilgi pēc tam, kad Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs bija to noliedzis.

"Paziņot, ka Krievijas Federācija rada riskus mierīgai kosmosa izmantošanai, ir, mazākais, liekulība," preses konferencē paziņoja Lavrovs, piebilstot, ka šādi apgalvojumi nav balstīti faktos.

Krievijas solis atkal raisījis bažas par pieaugošo bruņošanās sacensību kosmosā, aptverot visu, sākot no lāzerieročiem un beidzot ar satelītiem.