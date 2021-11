Mjanmas hunta apsūdz gāzto līderi par krāpšanos 2020.gada vēlēšanās

Su Či tiek apsūdzēta par "vēlēšanu krāpšanos un pretlikumīgām darbībām", vēsta valdības laikraksts "Global New Light of Myanmar", nesniedzot detaļas par to, kad prāva varētu sākties.

Analoģiskas apsūdzības izvirzītas 15 citām amatpersonām, arī bijušajam prezidentam Vinam Mjintam un vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, norāda laikraksts.

Kopš februāra puča apcietinātajai Su Či izvirzīta arī virkne citu apsūdzību. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kopš februāra puča apcietinātajai Su Či izvirzīta arī virkne citu apsūdzību, arī par rāciju nelegālu importēšanu, kūdīšanu un korupciju. Notiesājoša sprieduma gadījumā viņai draud vairāki gadu desmiti aiz restēm.

Su Či jau tiek tiesāta par pandēmijas krīzes ierobežojumu pārkāpšanu pirms vēlēšanām, kurās viņas Nacionālā Demokrātijas līga (NLD) sagrāva ar armiju saistīto partiju.

35 Foto Tūkstošiem cilvēku Mjanmā protestē pret armijas sarīkoto valsts apvērsumu +31 Skatīties vairāk

Starptautiskie novērotāji atzina, ka 2020.gada vēlēšanas pamatā bija gadīgas un brīvas.

Hunta draud izformēt NLD un pagājušajā mēnesī tuvam Su Či līdzgaitniekam Vinam Hteinam piesprieda 20 gadus cietumā par valsts nodevību.

Kopš puča Mjanmas hunta nogalinājusi vairāk nekā 1250 cilvēku un aizturējusi vairāk nekā 10 000, liecina vietējās monitoringa organizācijas aplēses.