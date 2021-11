Tumšādaina sieviete ar baltu parūku un rožu pušķi Bronksas zooloģiskā dārza lauvu aplokā šķiežas ar naudu

"Man viņš tik ļoti pietrūka!" sacīja sieviete, kura, domājams, ir Maja Otrija. Viņa ir Bruklinas dzīvnieku mīļotāja un lauvu aplokā iekļuvusi arī 2019. gadā.



"Karali, es tevi mīlu!" sauc sieviete.



Video redzams, ka sieviete ir tērpusies sarkanā kleitā, leoparda raksta šallē un rokās tur rožu pušķi. Kādā brīdī viņa sāk svaidāt skaidru naudu, bet vēlāk plēsoņu virzienā aizmet divus rožu pušķus.



Policija pavēstījusi, ka redzējusi Otrijas jaunāko video. Pirms diviem gadiem sieviete tajā pašā vietā jau pārkāpusi barjeru un ķircinājusi lauvu.



Zooloģiskais dārzs par šīm izdarībām nekas labs nav sakāms. Vadība sadarbojas ar policistiem, lai atrastu sievieti un viņu sodītu.

Sieviete soctīklu sekotāju uzmanību piesaista ar visai bīstamām izdarībām. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Šī situācija ir saistīta ar vienu personu, kura ir apņēmusies vajāt mūsu lauvas, neņemot vērā pašas drošību vai mūsu darbinieku un apmeklētāju drošību, nerespektējot arī dzīvnieku labklājību," paziņoja zooloģiskais dārzs.



Lielo kaķu mīļotāja pārlēca pāri barjerai, bet joprojām atradās nepilnus piecus metrus aiz aizsarggrāvja, kas atdala nožogojumu no apmeklētājiem.



"Sieviete neiekļuva pie lauvām un neatradās vienā aplokā ar dzīvniekiem, kurus no zoodārza apmeklētājiem atdala plats grāvis," vēsta zooloģiskā dārza pārstāvju paziņojums.



"Incidents ilga vien pāris minūtes, un, kad darbinieki ieradās notikuma vietā, sieviete jau bija prom. Zooloģiskais dārzs saistībā ar noziedzīgu nodarījumu plāno viņu saukt pie atbildības, ja sieviete tiks identificēta," teikts paziņojumā.

Tā darījusi arī agrāk

Līdzīgs notikums notika arī 2019. gada septembrī, kurā Otrija pārkāpa barjeru un dejoja, ķircinot un ņirgājoties par vienu no zoodārza lauvām.



Par "Lauvu karalieni" dēvētā Otrija apgalvo, ka viņa ir "reinkarnējusies" lauva. Sievieti 2019. gadā arestēja netālu no Bārklija centra. Viņai saistībā ar pārkāpumiem tika izvirzītas vairākas apsūdzības.



Policijai izdevās atpazīt Otriju, jo viņa savā sociālajā tīklā publicēja fotogrāfijas un video no dzīvnieku aploka.

"Es nebaidos no neviena. Ne dzīvnieka, ne cilvēka, neviena. Tāpēc es nebaidījos no lauvas, jo lauva mani mīl," pēc 2019. gada incidenta paziņoja Otrija.



Sašutušai Belmontas iedzīvotājs Rauls Rivera medijam "WNBC" pavēstīja: "Es nespēju noticēt, ka viņa to izdarīja vēlreiz, ja tā vispār bija viņa. Es nesaprotu, kas notiek cilvēku galvās."