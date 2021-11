"SpaceX" kosmosa kuģis ar 4 astronautiem pēc sekmīgas pacelšanās ir ceļā uz SKS

Starts notika pēc tā vairākkārtējas atlikšanas. SKS amerikāņu segmentā pašlaik darbojas tikai viens NASA astronauts, jo iepriekšējās misijas "Crew-2" astronauti pirms dažām dienām atgriezās uz Zemes, piezemējoties Meksikas līcī.

"SpaceX" kosmosa kuģa starts notika pēc tā vairākkārtējas atlikšanas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Crew-3" dalībnieki - Radža Čari, Keila Barona un Toms Māršbērns no ASV un Matiass Maurers no Vācijas - devās kosmosā plkst.21.03 trešdien (plkst.4.03 pēc Latvijas laika) no Kenedija Kosmosa centra Floridas štatā ar kosmosa kuģi "Crew Dragon Endurance", kas piestiprināts nesējraķetei "Falcon 9".

Kosmosa kuģis savienosies ar SKS plkst.19.10 ceturtdien (plkst.2.10 piektdien pēc Latvijas laika).

Cilvēki ar interesi vēro "SpaceX" kosmosa kuģa pacelšanos. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Starts sākotnēji bija plānots 31.oktobrī, bet tika atlikts vispirms nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, bet pēc tam - viena apkalpes locekļa "nelielas medicīniskas problēmas" dēļ. NASA neizpauda šo problēmu, bet paziņoja, ka tā nav saistīta ar Covid-19.

Misiju komandē ASV Gaisa spēku pulkvedis Čari, kuram šis ir pirmais lidojums kosmosā tāpat kā Baronai un Maureram. Māršbērns ir ārsts, kurš ir lidojis ar "Space Shuttle" 2009.gadā un ar Krievijas kosmosa kuģi "Sojuz" 2012.-13.gada misijā.

Maurers ir materiālu zinātnes inženieris, kurš kļūs par divpadsmito vācieti, kas devies kosmosā. Barona, kas 2017.gadā līdz ar Čari tika uzņemta NASA astronautu korpusā, iepriekš dienēja ASV Kara flotes zemūdenēs.

"Crew-3" astronauti pavadīs SKS sešas nedēļas.