Turcija kopš Sīrijas pilsoņkara sākuma deportējusi vairāk nekā 8500 ārzemju kaujinieku

No Turcijas deportēti aizdomās turamie par terorismu no 102 valstīm, tostarp 44 aizdomās turamie no ASV un 1075 no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, teikts ministrijas paziņojumā. Šī gada pirmajos desmit mēnešos deportēts 61 aizdomās turamais no astoņām ES valstīm.

Kā pavēstīja ministrija, kopš 2011.gada deportēti pavisam 8588 kaujinieki, "Turcijai cenšoties garantēt drošību savās robežās un ārpus tām".

Deportētie bija pametuši savas valstis, lai pievienotos tādiem grupējumiem kā "Islāma valsts" un "Kurdistānas Strādnieku partija" (PKK).