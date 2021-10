Vakcīnu kombinēšana var būt efektīvāka

FDA komisāre Dženeta Vudkoka norādīja, ka balstvakcīna ir svarīga, lai turpinātu aizsardzību pret inficēšanos. Dati liecina, ka arvien vairāk vakcinēto amerikāņu saslimst ar Covid-19. Tas skaidrojams ar faktu, ka laika gaitā imunitāte pret inficēšanos samazinās, turklāt šobrīd izplatās lipīgais Delta paveids.

Pārvalde iepriekš atļāva "Pfizer/BioNTech" balstvakcīnu veikt cilvēkiem vecumā virs 65 gadiem, pieaugušajiem ar augsta riska medicīnisku stāvokli, un tiem, kas darbā bieži ir pakļauti iespējamai Covid-19 infekcijai, bet tagad tiek spriests, ka revakcinēt varētu arī ļaudis vecumā no 40 gadiem. Lēmums vēl gan nav pieņemts.

Savukārt visiem "Johnson & Johnson" vakcīnas saņēmējiem ieteikts otru devu saņemt vismaz divus mēnešus pēc pirmās vakcīnas saņemšanas.

Balstvakcīna no cita ražotāja?

Cilvēkiem, kas saņēmuši "Johnson & Johnson" (J&J) vakcīnu pret Covid-19, balstvakcinācija var būt efektīvāka ar "Pfizer" vai "Moderna" vakcīnas devu, liecina oktobra sākumā publicēti ASV veikta pētījuma provizoriskie rezultāti.

"Sabiedrībai tas ir neticami mulsinoši ar visiem šiem virpuļojošajiem datiem, viss notiek tik ātri," "'Washington Post" sacīja Monika Gandija, infekcijas slimību speciāliste un medicīnas profesore Kalifornijas Universitātē Sanfrancisko.

Viņa teica, ka vakcīnu kombinēšanas priekšrocība ir īpaši acīmredzama "Johnson & Johnson" vakcīnas saņēmējiem, kuri kā balstsvakcīnu saņem "Pfizer" vai "Moderna".

Pētījums, kuru finansējis Nacionālais veselības institūts (NIH), bija ļoti gaidīts ASV, kur tika apsvērta iespējamība kombinēt vakcīnas, balstvakcinācijai izmantojot citas vakcīnas devu.

Pētnieki analizēja antivielu līmeni 15 dienas pēc balstvakcīnas saņemšanas.

Cilvēkiem, kas sākotnēji bija potēti ar J&J vakcīnu, antivielu līmenis bija četras reizes augstāks pēc J&J balstvakcīnas, 35 reizes augstāks - pēc "Pfizer" balstvakcīnas, bet 76 reizes augstāks - pēc "Moderna" balstvakcīnas saņemšanas.

Antivielu līmenis tiem, kas sākotnēji bija potēti ar "Moderna" vakcīnām, bija augstāks "neatkarīgi no saņemtās balstvakcīnas veida" nekā tiem, kas sākotnēji bija potēti ar "Pfizer" vai J&J vakcīnu.

Pētījumā pēc balstvakcīnu devu saņemšanas "netika identificēti nekādi drošuma riski".

Cik vakcīnas vajadzēs?

Kā vēsta "New York Times", vēl nav skaidrs, cik daudz Covid-19 balstvakcīnu būs nepieciešams, lai iegūtu ilgstošu aizsardzību. Vairāki epidemiologi jau publiskajā telpā izteikušies, ka Covid-19 vakcīnas, iespējams, būs jāievada katru gadu, līdzīgi kā sezonas gripas vakcīna.

Jau vēstīts, ka Izraēlā notiek plaša iedzīvotāju revakcinācija ar trešo devu.

Izraēlas galvenais veselības nozares eksperts Salmans Zarka septembra sākumā atzina, ka nākotnē varētu būt nepieciešama arī ceturtā deva.

Sniedzot interviju "Kan radio", viņš neprecizēja laiku, kad varētu sākt ceturtās devas vakcinēšanu, bet norādīja: "Ņemot vērā, ka vīruss ir un turpinās būt šeit, ir arī jāsagatavojas ceturtajai injekcijai".

"Mūsu dzīve šobrīd ir viļņos. Ja mēs mācāmies no ceturtā viļņa, tad ir jāapsver nākamo viļņu iespējamība ar jaunajiem variantiem, piemēram, no Dienvidamerikas. Domājot par to un vakcīnu antivielu samazināšanos, šķiet, ka ik pēc laika - tas varētu būt reizi gadā vai piecos vai sešos mēnešos - mums būs vajadzīga jauna vakcīnas deva," norādīja Zarka.

Viņš arī pieļāva, ka ceturto devu varētu pielāgot jaunajiem SARS-CoV-2 vīrusa variantiem.