Pēc izslēgšanas no visām sociālo tīklu platformām, Tramps plāno izveidot savējo soctīklu

Ilgi gaidītā sociālā tīkla platforma piederēs grupai "Trump Media & Technology Group" (TMTG), kas arī iecerējusi piedāvāt abonementa video pēc pieprasījuma, kurā figurēs ar "woke" ideoloģiju nesaistītas izklaides programmas, teikts šīs grupas paziņojumā.

"Es izveidoju "TRUTH Social" un TMTG, lai stātos pretī lielo tehnoloģiju (Big Tech) tirānijai," sacīja Tramps, kurš tika izslēgts no sociālajiem tīkliem "Twitter", "Facebook", "Instagram", "YouTube" un "Snapchat" pēc viņa piekritēju iebrukuma ASV Kapitolijā 6.janvārī.

"Mēs dzīvojam pasaulē, kur talibiem ir milzu pārstāvība tviterī, bet jūsu iecienītais Amerikas prezidents ir apklusināts. Tas ir nepieņemami," sacīja Tramps.

Paziņojumā arī teikts, ka "Trump Media & Technology Group" apvienosies ar biržā kotētu čaulas uzņēmumu "Digital Acquisition Corp.", lai TMTG kļūtu par publisku kapitālsabiedrību.

Šajā darījumā "Trump Media & Technology Group" sākotnējā vērtība tiek lēsta 875 miljonu ASV dolāru apmērā, kas var tikt palielināta ar papildu akcijām 825 miljonu dolāru vērtībā, sasniedzot 1,7 miljardus dolāru.

Tramps pēc izslēgšanas no pasaules vadošajiem sociālajiem tīkliem ir meklējis iespējas atgūt savu tribīni internetā. Viņš maijā izveidoja blogu "From the Desk of Donald J. Trump", bet jau pēc mēneša to izdzēsa.

Bijušais Trampa palīgs Džeisons Millers šogad izveidoja sociālo tīklu "Gettr", bet Tramps vēl nav tam pievienojies.