VIDEO: Palmas salā ar neparastu metodi mēģinās glābt vulkāna izvirduma ieskautus suņus

Šie suņi nedēļām ilgi uzturas kādā pamestā pagalmā, kas noklāts ar vulkāniskiem pelniem. Tie tikuši baroti ar drona palīdzību, nometot tiem ēdienu, taču līdz šim neviens nav spējis izdomāt, kā suņus izglābt.

Helikopteriem ir aizliegts lidot uz šo vietu karstās gāzes dēļ, jo tā var sabojāt motorus. Pēc ierosinātās drona glābšanas misijas izvērtēšanas, ārkārtas iestādes paziņoja, ka nolēmušas to atļaut.

Dronu operatoru kompānijas “Aerocamaras” vadītājs Haime Pereira stāstīja, ka ir plānots nosūtīt 50 kilogramu smagu dronu ar platu tīklu, lai mēģinātu pa vienam suņus noķert un nogādāt tos drošībā.

Operatoram būs tikai četras minūtes, lai ar tīklu noķertu suni, un vēl četras, lai nogādātu to drošībā.

Joprojām tiek veikti testa lidojumi, taču misijas iznākums būs atkarīgs no suņu reakcijas uz dronu. “Pēdējo nedēļu laikā tie ir ļoti maz ēduši. Viņi varētu nākt klāt vai arī baidīties no drona. Mēs patiešām esam atkarīgi no viņu reakcijas,” stāstīja Pereira.