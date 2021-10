Kosmosā devies pasaulē vecākais astronauts – “Star Trek” kapteinis Džeimss T. Kērks

Šatnera ceļojums veikts ar miljardiera, kompānijas “Amazon” dibinātāja Džefa Bezosa “Blue Origin” raķeti no laikuma Teksasā un tas ildzis apmēram 10 minūtes.

Kopumā četri cilvēki, kas atradās kuģī, izbaudīja nelielu bezsvara periodu kuģim sasniedzot tā maksimālo augstumu 100 kilometrus. Kopā ar Šatneru kosmosā devās arī “Blue Origin” viceprezidente, Zemes attēlveidošanas satelītu kompānijas “Planet” līdzdibinātājs un Francijas veselības aprūpes programmatūras korporācijas “Dassault Systèmes” izpilddirektors.

(Foto: ZUMAPRESS.com)

Nonākot atpakaļ uz Zemes, aktieris ar asarām acīs stāstīja par savu pieredzi Bezosam: “Tas, ko tu man esi devis, ir vislabākā pieredze. Esmu piepildīts ar emocijām par to, kas tikko notika. Ceru, ka nekad no tā neatgūšos. Ceru, ka spēšu saglabāt to, ko tagad jūtu. Es negribu to zaudēt.”

Pirms lidojuma tika nodrošinātas apmācības, lai gan lidojuma laikā pasažieriem nebija īpaši svarīgu pienākumu, jo raķešu un kapsulu sistēma “New Shepard” ir pilnībā automātiska.

“New Shepard” ir paredzēta lidojumiem, kas faktiski neiekļūst Zemes orbītā, bet lido gar kosmosa malu, kur pasažieri var piedzīvot aptuveni četras minūtes ilgu bezsvara stāvokli.

"Star Trek" galvenie varoņi (no kreisās) Spoks, kuru attēlo Leonards Nīmojs un kapteinis Džeimss T. Kērks, kuru attēlo Viljams Šatners. (Foto: Paramount/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

“Star Trek" ir amerikāņu zinātniskās fantastikas seriāls, kas pirmo sēriju pārraidīja 1966. gadā. Stāsts vēsta par Džeimsu T. Kērku, kosmosa kuģa “Starship Enterprise” kapteini un viņa komandu, kas ik sēriju dodas dažādos piedzīvojumos un cīnās ar galaktikas ļaunajiem spēkiem. Seriāls kļuva par pasaules popkultūras sensāciju un ir saglabājis savu pozīciju “sci-fi” augšgalos līdz pat šodienai.