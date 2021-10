"Tikai ar rumpi atrisinājuma nebūs" Mistiska slepkavība mazā ciematā Saseksā

Pirmdien paiet 30 gadi kopš nelielā ciematā tika atrastas cilvēka mirstīgās atliekas, taču policija joprojām nezina, kas ir upuris. Slepkavība kļuva vēl mulsinošāka, kad policija atklāja, ka līķis apģērbts kādam citam piederošos šortos un t-kreklā.

Mistērija sākās 1991. gada 11. oktobrī, kad mežaudzē tika atrasts līķis. Upurim nebija galvas un roku. Policija viņu identificēja kā baltas ādas krāsas vīrieti ar zvaigznei līdzīgu dzimumzīmi uz labās kājas augšstilba un uzpūtušos vēderu.

Izmeklētājs Pīters Kenets negad iepriekš nebija izmeklējis šāda veida slepkavības, kad atrasts vien cilvēka rumpis. "Nezināma upura identitāte, tas ir nopietns trūkums slepkavības izmeklēšanā. Viss, kas mums bija - līķis nekurienes vidū.

Nekādu tuvējo māju. Bez garām braucošas satiksmes. Tas bija īsts brīnums, ka viņš tik drīz tika atrasts." Lietu atkārtoti izskatīja 2008. gadā, kad to pārņēma Endijs Grifits, kurš bija atbildīgs par Saseksas policijas galveno noziegumu komandu. Svaigas analīzes atklāja, ka mirušais ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem.

Izmantojot tiesu medicīnas līdzekļus, kas nebija pieejami 1991. gadā, Grifita komanda varēja konstatēt, ka vīrietim ir saikne ar Bavāriju Vācijā. Viņš kopā ar kolēģiem devās uz Vāciju un lūdza informāciju, taču, par spīti trim braucieniem, rumpja identitāte joprojām bija noslēpums.

Viens no iemesliem bija tas, ka slepkavība bija saistīta ar Austrumvācijas noziedzniekiem, kuri bija izkļuvuši no dzelzs priekškara, kad tika nojaukts Berlīnes mūris, sacīja Grifits.

Līķi atrada netālu no kādas mājas, kuru īrēja kāds vācu noziedznieks.

"Bez slepkavības upura identificēšanas lietu nevar atrisināt," sacīja Grifins. "Tas ir gadījums, kas nekad nebeidzas." Saseksas policija norāda, ka šobrīd nekāda turpmāka izmeklēšana nenotiek:

"Šī lieta ir rūpīgi izmeklēta daudzu gadu laikā; pašlaik nav izmeklēšanas, un nekāda turpmāka izmeklēšana nenotiek. Protams, mēs vienmēr apsvērtu jebkuru jaunu informāciju, kas varētu novest pie jaunas izmeklēšanas."